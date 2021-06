Hannover

Die fein gesponnenen, weiß-bräunlichen Gespinste wirken wie Fremdkörper zwischen den Zweigen von Apfelbäumen: Viele Baumbesitzer und Hobbygärtner in und um Hannover werden das Werk der Apfelgespinstmotte dieser Tage schon beobachtet haben. Witterungsbedingt sieht die Fachgruppe Obstbau im Landesbauernverband Niedersachsen in diesem Sommer eine Zunahme der Insekten. Betroffen sind vor allem Streuobstwiesen und Gärten. Der gewerbsmäßige Obstbau sei gut vor der Motte geschützt, so der Verband.

Die weißen Nachtfalter mit schwarzen Tupfern haben eine Flügelspannweite von rund zwei Zentimetern und sind etwa einen Zentimeter lang. Sie sind nachtaktiv und deswegen eher selten zu sehen. Die Schmetterlinge selbst sind nicht schädlich – anders sieht es allerdings bei ihrem Nachwuchs aus. Denn die Larven und Raupen fressen unter dem Schutz der Gespinste die Blätter von Apfelbäumen und verpuppen sich dann in kleine Kokons. Im Extremfall können sie ganze Bäume einspinnen und kahlfressen. Dann kann auch mal eine ganze Apfelernte ausfallen.

Ähnlichkeit mit Eichenprozessionsspinner

Allerdings können sich Bäume nach einem Befall erholen und wieder neu austreiben. Die schädlichen, gelblich bis graubraunen Raupen mit einer Länge von bis zu 2,5 Zentimetern mögen äußerlich an die giftigen Eichenprozessionsspinner erinnern – gefährlich sind die Raupen allerdings nicht.

Hobbygärtner, die den Gespinsten den Kampf ansagen wollen, haben gleich mehrere Möglichkeiten. Dabei sind nicht einmal Pflanzenschutzmittel nötig. Gartenexperten empfehlen, die Gespinste mit Handschuhen einzusammeln oder mit einem harten Wasserstrahl abzuspritzen und in der Bio-Tonne zu entsorgen. Danach sollen befallene Äste abgeschnitten werden. Um zu verhindern, dass die Raupen wieder in das Geäst krabbeln, sollte ein Leimring am Baumstamm angebracht werden.

Braune Blattschäden

Es gibt auch Möglichkeiten, dem Befall vorzubeugen. Denn bereits vor der Blüte zeigen die Apfelgespinstmotten erste Spuren in Form von braunen Blattschäden an den Knospen, die später vertrocknen. Wer seinen Apfelbaum regelmäßig schneidet, kann also vor dem großflächigen Befall die Eier der Insekten entfernen. Zudem wird das regelmäßige Wässern und Düngen empfohlen. Natürliche Fressfeinde der Motten, wie etwa Vögel oder Schlupfwespen können ebenso helfen.

Weitaus aufwendiger ist der jährliche Kampf gegen die giftigen Eichenprozessionsspinner. Aufgrund der Dürre der vergangenen Jahre breiten sich die Insekten weiter aus, wie die Landwirtschaftskammer Niedersachsen mitteilt. Für den Menschen sind vor allem die giftigen Raupenhaare gefährlich. Sie können zum Teil heftige allergische Reaktionen auslösen. Auch durch die Luft werden die Härchen übertragen. Keinesfalls sollten die Raupen selbst bekämpft werden. Vielmehr gilt es, die Nähe zu meiden und einen Schädlingsbekämpfer oder die Feuerwehr zu alarmieren.

Von Manuel Behrens