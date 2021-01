Linden-Mitte

Die „drei warmen Brüder“ sind das Wahrzeichen Lindens – die Türme des Heizkraftwerks. Doch wie wäre es mit einem Leuchtturm mitten auf der heutigen Küchengarten-Kreuzung? Ein weithin sichtbarer Bau mit Aussichtsplattform samt Terrasse und Kaminzimmer, in dem sich Menschen treffen, könnte ein neues Alleinstellungsmerkmal des Stadtteils werden. Das jedenfalls meint eine Gruppe fantasievoller Planer, die neue Ideen für den zentralen Bereich in Linden-Mitte ins Spiel bringt. Was sie sich sonst noch für den Küchengarten einfallen lassen hat, kann jeder auf dem eigenen Smartphone ansehen – mit einer interaktiven App, die mit weiteren Vorschlägen gefüttert werden soll.

Der Verkehr bestimmt heute das Bild am Küchengarten. Quelle: Tim Schaarschmidt

Kreuzung soll zum Kreisel werden

„Wir wollen eine neue Form der Bürgerbeteiligung anbieten – digital und coronagerecht“, sagt Architekt Gerd Runge von der Zukunftswerkstatt Ihme-Zentrum. Er hatte im September vergangenen Jahres ein Konzept vorgestellt, wie die Verkehrsbeziehungen von Autos, Bussen, Stadtbahnen, Radfahrern und Fußgängern am Knotenpunkt Küchengarten neu strukturiert werden könnten. Dazu gehört ein Vorschlag des Verkehrsplanungsbüro PGT, die Kreuzung mit einem Kreisel so umzubauen, dass weitaus weniger Spuren und fast keine Ampeln mehr nötig wären – und zugleich deutlich mehr Platz für eine städtebauliche Neugestaltung des gesamten Bereichs entstünde.

Victoria Gräf und Joshua Beermann vom Verein Politik zum Anfassen haben die App entwickelt. Architekt Gerd Runge (rechts) hat viele Ideen beigesteuert. Quelle: Tim Schaarschmidt

Varianten für grünen Hügel

Hier setzt die App „Place M“ an, die der Verein Politik zum Anfassen entwickelt hat. „Sie fasst Ideen und Vorschläge zu fünf zentralen Bereichen rund um den Küchengarten zusammen“, erklärt Team- und Projektleiter Joshua Beermann. Dazu zählt der sogenannte grüne Hügel am Eingang der Limmerstraße, den die Stadt mit Wohnhäusern bebauen will, darunter ein bis zu neunstöckiges Hochhaus. Die App stellt zusätzliche denkbare Varianten vor, etwa für genossenschaftliche Wohnprojekte, Studentenapartments, ein Hotel oder eine Nebenstelle des Freizeitheims.

Durchbruch zum Ihmeufer

Auch den Bereich gegenüber des Hügels haben Runge und die anderen Ideengeber in den Blick genommen. In Höhe des Hauses Limmerstraße 1 schlagen sie einen Treffpunkt mit Café vor, in dem es Serviceangebote des ÖPNV geben könnte; ein internationaler Food-Market in einem Glasgebäude wäre eine weitere Option. Den Eingangsbereich zum Ihme-Zentrum wünschen die App-Macher sich offener, als es die aktuellen Pläne des Haupteigentümers Lars Windhorst vorsehen – mit einem Durchbruch bis zum Ihmeufer. Sie regen zudem an, die brachliegenden Gewerbeflächen künftig nicht nur an den Einzelhandel, sondern auch an Hochschulen, Handwerksbetriebe und kreative Unternehmen zu vermieten.

Landschaftsarchitekt Tristan Henschel zeigt, wie mit dem Smartphone die öffentlich ausgehängten QR-Codes aktiviert werden. Quelle: Tim Schaarschmidt

Platz für Gastro, Kultur und Sport

Die Grünfläche westlich des Küchengartens zwischen Fösse- und Rampenstraße soll ebenfalls neu belebt werden. Der Bereich bleibe bisher weit hinter seinen Möglichkeiten zurück, findet Landschaftsarchitekt Tristan Henschel. Die Vorschläge in der App reichen von einem Nachbarschaftstreff mit Urban Gardening über Platz für Sportangebote, einen Biergarten und eine Freiluftbühne bis zu einem Draisinen-Freeway, der auf den stillgelegten Gleisen der Kohlebahn entlangführt.

Um die Ideen abrufen zu können, wurden rund um den Küchengarten Schilder mit QR-Codes aufgehängt, die mit dem Smartphone eingescannt werden können. „So wird datenschutzkonform der Zugang zum digitalen öffentlichen Raum hergestellt“, erklärt Runge. Alle Interessierten können – auch anonym – über die Vorschläge abstimmen, Verbesserungen und Bedenken einbringen, Fotos und Filme hinterlassen. Zudem gibt es Hintergrundinfos über die präsentierten Bereiche und ein Quiz.

Die App bietet viele Informationen zum Anklicken – und sammelt zugleich die Vorschläge ihrer Nutzer. Quelle: Tim Schaarschmidt

Bezirksrat berät im Februar

Die Ideengeber hoffen, einen Diskussionsprozess im Stadtteil anzustoßen. Ein Anfang ist gemacht: Der Bezirksrat Linden-Limmer lädt zu einer Küchengarten-Anhörung mit Experten aus Verkehr und Städtebau ein. Dann sollen auch erste Zwischenergebnisse der Bürgerbeteiligungs-App präsentiert werden. Noch steht coronabedingt nicht fest, ob es für die Anhörung eine Sondersitzung am 8. Februar geben wird oder ob sie in der regulären Sitzung des Gremiums am 24. Februar auf der Tagesordnung steht.

Von Juliane Kaune