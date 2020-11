Hannover

Es ist ein schwermütiger Gesang, den der armenische Pfarrer Ter Hratsch in der Marktkirche anstimmt. Mit voller Stimme bittet er Gott um Frieden und Gerechtigkeit. Oft kommen Hunderte, wenn sich die Armenische Gemeinde zu Gottesdiensten versammelt. Diesmal sind nur einige Dutzend beim Friedensgebet für Bergkarabach dabei, das unter Polizeischutz stattfindet.

Beten unter Polizeischutz: Pfarrer Ter Hratsch in der Marktkirche. Quelle: Samantha Frason

„Viele haben Angst zu kommen“, sagt Gemeindesprecherin Tatev Hanesyan, „auch Mitglieder unserer Gemeinde sind schon bedroht worden.“ Die 25-jährige Inhaberin eines Kosmetikstudios berichtet von Pöbeleien in sozialen Netzwerken. Auch sie selbst hat Parolen wie „Kill armenians“ und andere üble Beschimpfungen zugeschickt bekommen. Die Auswirkungen eines Konflikts im Südkaukasus reichen bis nach Hannover.

„Wir wünschen uns Frieden“

Die seit Jahrzehnten schwelende Auseinandersetzung um die von Armeniern bewohnte Enklave Bergkarabach in Aserbaidschan eskaliert seit einigen Wochen, es gibt Berichte über zahlreiche Tote. Das islamisch geprägte Aserbaidschan stützt sich in dem Konflikt auf den „Bruderstaat“ Türkei, Russland gilt als Schutzmacht der christlichen Armenier. „Wohngebiete werden mit Splittermunition beschossen, unzählige Zivilisten bleiben auf der Strecke“, sagt Raffi Kantian, Vorsitzender der Deutsch-Armenischen Gesellschaft, in der Marktkirche.

Dutzende waren zur armenischen Andacht in der Marktkirche gekommen. Quelle: Samantha Franson

Die 36-jährige Angelika Esajan, die als Kind mit ihren Eltern aus Aserbaidschan nach Deutschland fliehen musste, schildert in bewegenden Worten Gräueltaten an Armeniern. „Seit einigen Wochen drehe ich mich wieder aus Angst um“, sagt sie. Eindringlich prangert sie den drohenden Völkermord an. „Politiker bestätigen Kriegsverbrechen, handeln aber nicht“, sagt sie. Und beschwörend fügt sie hinzu: „Wir wünschen uns Frieden für unser Volk.“

