Am Montagmorgen haben an der Leinebrücke am Arthur-Menge-Ufer einige Autofahrer und -fahrerinnen erst einmal ihren Rückwärtsgang einlegen müssen. Zumindest diejenigen, die die Schilder übersehen haben, die darauf hinweisen, dass stadteinwärts am Arthur-Menge-Ufer zwischen Bruchmeisterallee und Kurt-Schwitters-Platz keine Durchfahrt mehr möglich ist. In dem Bereich wird gleich an mehreren Stellen gebaut. Auf der Leinebrücke selbst werden die Spuren neu aufgeteilt – in Zukunft wird sie nur noch zweispurig zu befahren sein. Hintergrund sind neue Berechnungen für die Tragfähigkeit der Brückenplatte. Während der Arbeiten bis zum 11. April ist der Bereich einspurig in Richtung Stadion befahrbar.

Mehrere Baustellen im Bereich Nordufer und Stadionbrücke

An drei Stellen wir in den Osterferien im Bereich des Maschsee-Nordufers und der Stadionbrücke gebaut. An der Ampelanlage am Kurt-Schwitters-Platz gibt es vorbereitende Leitungsarbeiten für den geplanten, blindengerechten Ausbau. Dazu sind auch Arbeiten an der Culemannstraße nötig. Diese soll dafür zwischen dem 6. und 16. April gesperrt werden. Die Umleitung läuft über Willy-Brandt-Allee und Friedrichswall. Zu Behinderungen kann es auch auf der Ritter-Brüning-Straße kommen, deren Fahrbahndeckschicht zwischen Lodemannweg und Stadionbrücke bis Mittwoch, 31. März, saniert wird. Die Straße ist aber weiterhin befahrbar.

Die Borde müssen zurechtgeschnitten werden. Quelle: Katrin Kutter

Auf der Leinebrücke werden am Montagmorgen schon die ersten Borde aufgelegt. Markierungen zeigen an, wo die Reifen der Fahrzeuge künftig aufkommen sollen. Denn die Nachrechnung der Brücke hat laut Stadtsprecherin Olja Yasenovskaya ergeben, dass die Brückenplatte für die heutige Spurenaufteilung nicht mehr tragfähig ist. „Deshalb wird im Rahmen der heute beginnenden Bauarbeiten die Spurenaufteilung geändert“, sagt sie. Die Linksabbiegerspur muss weichen. Die Brücke wird in Zukunft nur noch zweispurig zu befahren sein.

Am Nordufer des Maschsees sind Umleitungen eingerichtet. Quelle: Katrin Kutter

Für die nächsten Jahre sind dann weitere Arbeiten zur Sanierung der Brücke, die laut Angaben der Stadt 1936/1937 erbaut wurde, geplant. „Wie weiter mit der Brücke verfahren werden soll, wird in den nächsten Monaten geprüft“, sagt Stadtsprecherin Yasenovskaya.

