Noch ist kein Haus in Hannover-Ahlem abgesackt – doch die Gefahr ist da. Ehemalige Asphaltgruben sind nach Informationen der HAZ instabil und drohen einzubrechen. Die Stadt Hannover und das Land Niedersachsen arbeiten an einer Lösung. Sollten die unterirdischen Gänge verfüllt werden, würde das Millionensummen verschlingen. „Ich sehe hier Stadt, Land und auch den Bund in der Pflicht, die Kosten zu stemmen“, sagt Bezirksbürgermeister Rainer Göbel (SPD). Dem Vernehmen nach genehmigt die Stadt keine Bauanträge mehr für das Gebiet.

Anfang des 20. Jahrhunderts vier Gruben in Betrieb

Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die Asphaltvorkommen zwischen Ahlem und Velber erstmalig entdeckt. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts waren vier Gruben in Betrieb, sowohl im Tagebau als auch unter Tage. Je einen Schacht betrieben die Hannoversche Baugesellschaft und die Deutsche Asphalt Aktiengesellschaft, sowie zwei weitere Unternehmen die Firma The United Limmer and Vorwohle Rock Asphalte Company. Nach 1914 wurde der Betrieb nach und nach eingestellt. Straßennamen wie „Stollenweg“ und „Am Asphaltberge“ nahe der Heisterbergallee erinnern an den damaligen Bergbau.

1943/44 wollten die Continental AG und die Maschinenfabrik Niedersachsen Hannover ihre Kriegsproduktion in die alten Schächte verlagern. Zwangsarbeiter mussten in den ehemaligen Asphaltstollen unter unmenschlichen Bedingungen schuften und die Gänge erweitern. Sie stellten Maschinen in den Tunneln auf, doch die Produktion wurde nicht mehr gestartet. Der Krieg war zu Ende, von den insgesamt 1500 Zwangsarbeitern starben etwa 750.

„Wir müssen das Problem angehen“

Jetzt werden die alten Stollen für den Stadtteil Ahlem zum Problem. Manche Tunnel seien mit Wasser vollgelaufen, heißt es. Stadt und Land arbeiten an einem Sanierungskonzept. Dabei geht es auch darum, wer welche Kosten übernehmen soll und wie die Gänge verfüllt werden müssen, um tragfähig zu sein. „Wir müssen das Problem jetzt angehen“, sagt ein Landtagspolitiker.

Details will die Stadt Hannover am heutigen 4. Oktober bekannt geben. Zudem werden Bauausschuss und Bezirksrat am kommenden Mittwoch über das Thema beraten.

