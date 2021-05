Beim Verlassen eines Grundstücks in Hannover-Badenstedt hat eine Autofahrerin einen vorbeifahrenden Wagen gerammt und wurde dann mit ihrem Fahrzeug selbst gegen einen Baum gedrückt. Weil anfangs vermutet wurde, die beiden Fahrer seien in ihren Autos eingeklemmt, rückte auch die Feuerwehr an.