Ahlem

21 Stadttouren, auf denen Interessierte Hannover erkunden können, hat das Bürgerbüro Stadtentwicklung in den vergangenen Jahren realisiert: Eine App vereint Wegweiser und Audioguide und macht auf historische und architektonisch besondere Orte aufmerksam.

Eine der Touren trägt den Titel „Ein Streifzug durch Ahlem und seine Schätze“, sie ist mit dem Fahrrad in etwa zwei Stunden abzufahren. Von der Gedenkstätte führt sie zum Mahnmal des ehemaligen KZ-Außenlagers, zum Ahlemer Turm und dann über den Stichkanal zur Wasserstadt Limmer.

Tour beginnt mit Überraschung

Ein Smartphone und ein Fahrrad: Das sind die einzigen Utensilien, die für die Audiotour durch den Nordwesten Hannovers benötigt werden. Gleich zu Beginn gibt es eine Überraschung: Die Tour beginnt nicht in Ahlem, sondern in der Calenberger Neustadt. Dort, genauer an der Braunstraße 28, befindet sich nämlich das Bürgerbüro Stadtentwicklung, das für diese und die 20 weiteren Touren verantwortlich ist.

Für die dort entwickelte App wurden „echte“ analoge Stadttouren durch ganz Hannover, begleitet von dem hannoverschen Bauhistoriker Sid Auffarth, digitalisiert und mit Fotos ergänzt. Seit Frühjahr 2018 können Neugierige so eigenständige Ausflüge unternehmen. Die genaue Route wird mittels der App angezeigt, außerdem lässt sich über kurze Audiotitel Wissenswertes zu den jeweiligen Orten abrufen.

Einige spannende Ecken

„ Ahlem ist ja eher ein Stadtteil am Rande von Hannover“, sagt Heidi Drehlmann, Mitarbeiterin im Bürgerbüro für Stadtentwicklung. „Aber abseits prominenter Architektur-Highlights finden sich, wenn man genau hinguckt, einige spannende Ecken, die viel über Hannovers Geschichte aussagen.“ Wie die Gedenkstätte Ahlem, zweite Station auf der Tour.

Die ehemalige israelitische Gartenbauschule wurde ab 1941 zur zentralen Sammelstelle für die Deportation von Juden aus Hannover in Vernichtungslager wie Bergen-Belsen und Auschwitz. Ein Mitarbeiter des Museums erzählt in der Tonaufnahme die Geschichte des Ortes, im Anschluss wird der Zuhörer eingeladen, das Außengelände zu besichtigen. Die Gartenanlage und die „Wand der Namen“ laden zu einem Moment des Innehaltens ein, bevor die Tour weitergeht.

Die Gedenkstätte Ahlem erinnert an das frühere KZ-Außenlager an diesem Standort. Quelle: Tabea Sperl

Auch Schattenseiten darstellen

Die nächsten Stationen der Strecke führen über ein neues Wohngebiet zum Mahnmal des früheren KZ-Außenlagers Ahlem. Dort bauten ab 1944 ehemalige Häftlinge des KZ-Stöcken die Stollen für die Rüstungsindustrie aus, wie Bauhistoriker Auffahrt in der Audioaufnahme berichtet. „Zu unseren Touren gehören die Gedenkstätten selbstverständlich dazu. Wir wollen auch Schattenseiten der Stadt und Orte der Schmerzen darstellen“, erklärt Auffarth im Gespräch.

Im früheren Ausflugslokal Ahlemer Turm ist heute ein deutsch-thailändisches Gemeindezentrum. Quelle: Tabea Sperl

Angenehme Pause im Grünen

Weiter geht es den Berg hoch zum Ahlemer Turm, einer ehemaligen Ausflugsgaststätte, die heute ein deutsch-thailändisches Gemeindezentrum ist. Es folgt der Willy-Spahn-Park, der vor allem im Frühsommer zu einer angenehmen Pause im Grünen einlädt. Dann führt die Tour bergab in Richtung Wasser. Das ehemalige Umspannwerk der PreussenElektra, in dem die sogenannten Rosebusch-Verlassenschaften untergebracht sind, lässt sich nur von der gegenüberliegenden Uferseite des Stichkanals betrachten.

Um auch das Innere entdecken zu können, empfiehlt sich eine Anfrage an die Stadt im Vorfeld der Tour. In der Turbinenhalle haben die Künstler Hans-Jürgen Breuste und seine Frau Almut seit 1997 in akribischer Arbeit ein ungewöhnliches Projekt geschaffen: Es geht um Zeugnisse deutscher Industriegeschichte, aber auch um das Schicksal von Millionen von Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen in der Zeit des Nationalsozialismus.

Nach fast zwei Stunden Radfahren und geschichtlichen Einblicken endet die Tour im Neubaugebiet Wasserstadt Limmer auf dem ehemaligen Conti-Gelände. Dort gibt Sid Auffahrt einen Überblick über die Geschichte und den Stand der Bebauungspläne und Bauarbeiten.

Ansprechende Tour durch einen unterschätzten Stadtteil

Fazit: Es ist eine informative und landschaftlich ansprechende Tour durch einen unterschätzten Stadtteil – und in Zeiten von Corona eine unbedenkliche kulturelle Freizeitbeschäftigung.

Weitere Informationen zur kostenlosen Audiotouren gibt es online unter www.audio.stadtradtouren.de. Dort können die Touren auch angehört und heruntergeladen werden.

Von Tabea Sperl