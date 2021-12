Hannover/Lehrte

Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag auf dem Gelände der Autobahnraststätte Lehrter See Nord bei Hannover einen Lastwagenfahrer festgenommen. Der 38-Jährige wird verdächtigt, auf dem Lkw-Parkplatz der Raststätte am späten Sonnabendabend gegen 23 Uhr einen bislang unbekannten Mann überfahren und dabei tödlich verletzt zu haben. Wie Jessika Niemetz von der Polizeidirektion Hannover bestätigte, ermitteln derzeit die Beamten des Verkehrsunfalldiensts (VUD) wegen fahrlässiger Tötung, Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge von Trunkenheit. Der Festgenommene soll am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Polizei nimmt auf der Autobahnraststätte einen LKW-Fahrer fest, der einen bislang unbekannten Mann überfahren haben soll. Quelle: Christian Elsner

„Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren“

Nach Auskunft der Polizei waren der Lkw-Fahrer und das spätere Opfer zuvor in einen Streit geraten. Die Identität des tödlich verletzten Mannes ist derzeit noch nicht zweifelsfrei geklärt. Die Beamten nahmen bei dem Verdächtigen Alkoholgeruch wahr, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ermittelt wird nun wegen fahrlässiger Tötung und Unfallflucht. Hinweise erwarten die Beamten auch von anderen Lkw-Fahrer auf der Raststätte, die möglicherweise die Ereignisse beobachtet haben.

Im Laufe des Tages werde die Polizeidirektion möglicherweise weitere Details zu den laufenden Ermittlungen bekannt geben.

Von Ingo Rodriguez