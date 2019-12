Hannover

Bewaffnete Räuber haben in Isernhagen-Süd einen Mann überfallen und mehrere teure Uhren erbeutet. Nach Angaben der Polizei Hannover hielten die Täter ihrem Opfer eine Schusswaffe an die Stirn und verlangten die Wertsachen. Möglicherweise hatten die Unbekannten den 40-Jährigen zuvor ausspioniert, der Tatort liegt an einer Anwohnerstraße im Stadtteil.

Der Überfall ereignete sich bereits am vergangenen Freitag gegen 6.30 Uhr am Birkenweg. Der 40-Jährige war gerade auf dem Weg zu seinem geparkten VW Touareg, um zu einer Uhrenmesse in Süddeutschland zu fahren. „Beim Einsteigen kamen plötzlich zwei Unbekannte auf ihn zu und entrissen ihm einen Koffer“, sagt Polizeisprecher Philipp Hasse. Im folgenden Gerangel erbeuteten die Räuber zudem die Umhängetasche des Opfers.

Täter erbeuten hochwertige Uhren

Als der 40-Jährige versuchte, wieder an seine Wertsachen zu kommen, „zog einer der Männer eine Schusswaffe und hielt sie dem Hannoveraner an die Stirn“, sagt Hasse. Anschließend flohen die Täter mit der hochwertigen Beute, eine sofortige Fahndung der Polizei verlief erfolglos.

Der Bestohlene beschreibt den einen Räuber als 25 bis 35 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und schlank. Der Täter hat einen Bart und trug eine dunkle Stoffmütze. Sein Komplize ist ebenfalls 1,75 Meter groß, beide Männer waren während des Überfalls dunkel gekleidet. Die Schusswaffe war silbern. Zeugenhinweise erbittet die Kriminalpolizei unter Telefon (0511) 109 55 55.

Von Peer Hellerling