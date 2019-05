Hannover

Der seit mehr als einer Woche vermisste Barkeeper Christopher F. ist am Leben. Wie die Polizei Hannover am Dienstag mitteilte, konnten die Beamten den derzeitigen Aufenthaltsort des 39-Jährigen ausfindig machen. Der Wirt, der die Bar Cumberland in der Innenstadt betreibt, war seit dem 16. Mai verschwunden. Angehörige hatten unter anderem auf Facebook nach F. gesucht, wenige Tage später veröffentlichte auch die Polizei Hannover einen Zeugenaufruf mitsamt Foto des 39-Jährigen.

Aufenthaltsort ist bekannt

Zwischenzeitlich konzentrierte sich die Suche der Beamten auch auf den Raum Hildesheim, weil F. in der dortigen Neustadt gesehen worden sein soll. „Seither hat die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen ergriffen“, sagt Behördensprecherin Antje Heilmann. Dieses habe letztlich zum Erfolg geführt. „Der 39-Jährige gilt nicht länger als vermisst.“ Nähere Angaben macht Heilmann nicht.

Von pah