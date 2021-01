Hannover

Die Ausländerbehörde ist online wieder erreichbar. Wer die Website der Behörde aufruft und einen Termin vereinbaren will, findet ein Onlineformular, in das die jeweilige Anfrage sowie persönliche Daten eingetragen werden können. Das Amt verspricht, so schnell wie möglich per E-Mail zu antworten. Spontantermine sind in der Behörde wegen der Corona-Schutzmaßnahmen nicht möglich.

Personal wird aufgestockt

Zuletzt hatten sich HAZ-Leser beschwert, dass die Behörde nicht erreichbar gewesen sei, weder telefonisch noch übers Internet noch per E-Mail. Dem widerspricht die Stadtverwaltung. „Es gibt keine Nichterreichbarkeit“, betont Stadtsprecher Udo Möller. E-Mails würden zeitnah beantwortet. Der Antragsstau, der noch aus dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 herrührt, werde abgearbeitet. Aber noch immer übertreffe die Nachfrage nach Terminen das Angebot, sagt Möller. Die Stadt will das Personal in der Behörde im ersten Quartal des angelaufenen Jahres aufstocken.

Von Andreas Schinkel