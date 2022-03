Wer bin ich? Und was möchte ich meiner Tochter mit auf ihren Lebensweg geben? Mit diesen und anderen Fragen haben sich Frauen in einem interkulturellen Workshop auseinandergesetzt. Die entstandenen Bilder, Briefe und Gedichte sind nun in der Ausstellung „An meine Tochter“ in Hannover-Linden zu sehen.