Hannover

Was immer in Hannover geschah, es geschah auch hier. Oder es wurde hier zumindest bei Kaffee und Kuchen verhandelt. Das Café am Kröpcke sei nicht nur im wörtlichen, sondern auch im übertragenen Sinne der Mittelpunkt Hannovers, sagt Sabine Tegtmeyer-Dette. „Dieses Café ist ein Glücksfall für die Stadt“, befindet die Erste Stadträtin, „solche Orte machen die Innenstadt in Zeiten des Internethandels attraktiv.“

Zur Galerie Die Fotoausstellung 150 Jahre Café Kröpcke

Gemeinsam mit der Enercity-Chefin Susanna Zapreva und Vertretern der Café-am-Kröpcke-Betriebsgesellschaft hat Tegtmeyer-Dette jetzt die Ausstellung „150 Jahre Café Kröpcke“ im Enercity-Kundencenter eröffnet, dem früheren Expo-Café. Mit historischen Fotos zeichnet die Schau, die dort bis Ende November zu sehen ist, die bewegte Geschichte des berühmten Cafés nach. Im Jahr 1869 hatte dieses seine Pforten geöffnet, später wurde es – ebenso wie der ganze Platz – nach dem Oberkellner Wilhelm Kröpcke benannt.

Schauplatz von Geschichte

Immer wieder war das Café am Kröpcke Schauplatz von Geschichte. Hier besiegelten die Stadtoberen 1987 die Städtepartnerschaft zwischen Hannover und Leipzig, und drei Jahre drauf feierten Massen von Menschen hier die Wiedervereinigung. Die Fotoausstellung dokumentiert – ebenso wie eine Festschrift des Künstlers Joy Lohmann, die für 4,50 Euro im Mövenpick erhältlich ist – auch die Zerstörung des Cafés im Jahr 1943. Provisorisch wurde der Betrieb in einer eilig aufgebauten Baracke wieder aufgenommen, die ihrerseits beim letzten Luftangriff auf Hannover am 25. März 1945 verbrannte.

Der Nachkriegsbau des Architekten Dieter Oesterlen musste in den Siebzigern dem U-Bahn-Bau weichen. Ein altes Bild in der Ausstellung zeigt den jungen Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg 1975 bei der Grundsteinlegung für das spätere Mövenpick.

HAZ lädt zum Erinnerungscafé

„Das Café hat viele Stürme überstanden“, sagt Tegtmeyer-Dette. Der Historiker Alexander Wäldner moniert indes, dass bei den aktuellen Jubiläumsfeiern nicht an das Schicksal der 16 Zwangsarbeiter erinnert wird, die in der NS-Zeit im Café Kröpcke arbeiten mussten. Christian Schulz, Geschäftsführer der Café-am-Kröpcke-Betriebsgesellschaft, verweist hingegen darauf, dass die heutige Betriebsgesellschaft erst 1975 gegründet wurde: „Wir fühlen uns zu jung, um ein ,ehemals Zwangsarbeitende beschäftigender Betrieb’ in der NS-Zeit gewesen zu sein“, sagt er.

Gleichwohl wird das 150-jährige Bestehen des Cafés mit mehreren Aktionen gefeiert. Die HAZ veranstaltet am Donnerstag, 5. September, ein Erinnerungscafé. Der Mövenpick-am-Kröpcke-Geschäftsführer, Mathias Baller, diskutiert dabei um 15 Uhr im Mövenpick mit dem Geschäftsführer der City-Gemeinschaft, Martin Prenzler, über Kaffeekultur in Hannover. Dazu kommt die Bezirksbürgermeisterin für den Bereich Mitte, Cornelia Kupsch. Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht mehr nötig. Es moderiert HAZ-Redakteur Jan Sedelies.

Von Simon Benne