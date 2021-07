Hannover

Mit Forschereifer pflücken Jonathan und Leo die abnehmbaren Dämmplatten von der Wand: „Die sind tatsächlich aus Popcorn gemacht“, staunen die neunjährigen Zwillinge aus Hainholz. Mit ihrem Vater sind sie auf die MS Wissenschaft gekommen, die am Freitag für einen dreitägigen Stopp auf dem Mittellandkanal in Hannover vor Anker gegangen ist. Der aus Mais produzierte Dämmstoff illustriert an Bord, wie nachwachsende Rohstoffe Styropor ersetzen können. „Die Idee soll dem Hersteller im Kino gekommen sein“, sagt Chantal Bohn.

Die 22-jährige Biologin ist Ausstellungslotsin auf dem umgebauten Frachtschiff. Die 102 Meter lange MS Wissenschaft ist eine schwimmende Ausstellung; ein Schulschiff im wahrsten Sinne des Wortes: An Bord des Schiffes, das im Auftrag des Bundesbildungsministeriums durch ganz Deutschland tourt, führt eine Ausstellung in die Welt der Bioökonomie ein. Sie zeigt auf spielerische Weise, wie nachwachsende Rohstoffe die fossilen Ressourcen ersetzen können.

Am Mittellandkanal: Die MS Wissenschaft ist eine 102 Meter lange schwimmende Ausstellung. Quelle: Simon Benne

An Bord gibt es auch T-Shirts aus Holz

Gleich am Eingang erklärt eine Schautafel, wie viele Planeten Erde wir bräuchten, wenn alle Menschen so leben würden wie in Deutschland: Es wären drei. Bei den USA liegt der Vergleichswert gar bei fünf Erden, bei Indien sind es nur 0,7. Die MS Wissenschaft will für nachhaltiges Wirtschaften sensibilisieren. „Um zum Beispiel ein T-Shirt aus Polyester herzustellen, braucht man Erdöl“, sagt Ausstellungslotsin Chantal Bohn. „Es gibt aber auch T-Shirts, die aus Holz produziert werden“, ergänzt sie – und zieht ein ebensolches von einem Kleiderbügel.

Ein T-Shirt aus Holz: Chantal Bohn zeigt als Ausstellungslotsin, wie Plastik ersetzt werden kann. Quelle: Simon Benne

Moralisierend oder wissenschaftstrocken kommt die Ausstellung nicht daher. Es blinkt an allen Ecken, es gibt Videostationen, Besucher können Knöpfe drücken und über Bildschirme wischen. Das ganze erinnert ein wenig an das Phaeno in Wolfsburg oder an die Sendung mit der Maus.

Stationen zum Klicken und Horchen: Die Ausstellung auf der MS Wissenschaft lädt zum Mitmachen ein. Quelle: Benne

Insektenburger als klimafreundliche Alternative

Man lernt, dass Parkett auch aus schnell wachsendem Bambus hergestellt werden kann. Dass sich Zuckerrüben zu Bioplastik verarbeiten lassen. Dass es längst Schuhe aus Algenschaum oder Sneakers aus Kork gibt. Und dass ein Rindfleischburger viel schädlicher für das Klima ist als ein Burger aus In-vitro-Fleisch, das im Labor gezüchtet wird, oder als ein Insektenburger. „Manche haben da aber noch Ressentiments“, sagt Bohn.

Rund 102 Meter schwimmende Wissenschaft: die Ausstellung an Bord des umgebauten Frachtschiffes. Quelle: Benne

Sneakers aus Kork: Die Ausstellung zeigt, wie Plastik durch natürliche Materialien ersetzt werden kann. Quelle: Benne

An vielen Stellen hat auch die Wirtschaft noch nicht umgesteuert. So enthalten Waschmittel oft Tenside auf Erdölbasis. „Dabei können diese auch aus Pilzen gemacht werden“, sagt die Ausstellungslotsin.

Teils machen neugierige Radfahrer Station auf der MS Wissenschaft, auch viele Familien besuchen die Ausstellung. An einem „Ideenbaum“ können sie selbst Anregungen dafür hinterlassen, wie sich die Welt in der Balance halten lässt. Ob dieses gelingt, könnten alle selbst mit entscheiden, sagt Chantal Bohn: „Viel haben wir mit unserem Konsumverhalten selbst in der Hand.“

Bis zum Sonntag, 4. Juli, 19 Uhr, liegt die MS Wissenschaft noch am Mittellandkanal, Höhe Vahrenwalder Straße. Zeitfenster für Besuche lassen sich unter www.ms-wissenschaft.de buchen, teils sind diese aber auch spontan möglich.

Von Simon Benne