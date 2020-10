Hannover

Torten liegen bereit, es gibt Ballons zum Verkauf, Musik quillt aus den Lautsprechern. Doch Feierstimmung herrscht nicht an diesen letzten Verkaufstagen des Karstadt-Gebäudes in der Georgstraße. Der Ausverkauf der letzten Ware läuft auf Hochtouren.

Karstadt-Flaggschiff in Hannover : Die Schnäppchenjäger sind da

Viele Kunden verlassen mit leeren Händen das Geschäft, sie haben nur geguckt. Nicht so Andrea Meusel und Margarete Rybarczyk aus Lehrte. Die beiden haben jeweils mehrere Hosen und Oberteile ergattert. „Ich habe drei Jeans und eine Bluse für weniger Geld bekommen, als sonst eine Hose einzeln kostet. Was will man mehr? Das ist ein gutes Schnäppchen“, findet Andrea Meusel. „Und die Ware hat Qualität“, ergänzt ihre Freundin.

Die beiden haben aber auch noch Plüschtiere, Mützen, Schals und Bastelutensilien gekauft, die sie an die Aktion Weihnachten im Schuhkarton spenden wollen. „Im Grunde genommen ist es schade um Karstadt. Es war ein schöner Laden“, sagt Rybarczyk.

Andrea Meusel und Margarete Rybarczyk aus Lehrte waren in den vergangene Wochen schon mehrmals bei Karstadt in der Georgstraße, um Schnäppchen zu finden. Quelle: Inga Schönfeldt

Abschied vom Karstadt-Restaurant

Das Restaurant im fünften Stock ist noch geöffnet. Am Büfett können die Gäste zwischen verschiedenen Kuchen und Torten wählen. Einige Kunden genießen dort vielleicht zum letzten Mal ein Mittagessen mit Ausblick über Hannovers Innenstadt. „Wie zufrieden sind Sie heute mit uns?“, fragt ein Schild die Kunden neben den Rolltreppen. Vier Smileys – von lachend bis traurig – sind darauf abgebildet. Die Stimmung vieler Mitarbeiter bewegt sich in dieser Woche vermutlich eher beim bedrückt dreinblickenden Smiley.

Verkaufsregale sind weitestgehend leer

Fahrt mit der Rolltreppe in den vierten Stock. Leere Regale und Vitrinen stehen nutzlos herum. Ein Handwerker baut eine Holzverkleidung ab. Im dritten Stock sieht es nicht anders aus. Ein paar lieblos gespannte rot-weiße Flatterbänder versperren den Zugang zu mehreren Abteilungen.

Imposantes Gebäude – doch die Zukunft ist unklar: Das Karstadt-Traditionshaus Hannover kurz vor der Schließung. Quelle: Samantha Franson

Zweiter Stock. Zwei Mitarbeiter schieben auf einem Rollbrett den Rumpf und Kopf einer Schaufensterpuppe an den Kassen vorbei. Die nackte Puppe starrt gen Decke. Ein paar Meter weiter stehen zahlreiche Kundinnen in einer langen Schlange vor den Umkleiden. Auf dieser Etage wimmelt es von Schnäppchenangeboten. Blusen, Wäsche und Damenhosen füllen die Verkaufsfläche. Ein Schild preist Jeans an, die statt 70 nur noch 10 Euro kosten. An der Kasse scannen drei Verkäufer die Ware im Akkord.

50 Karstadt-Mitarbeiter wechseln in Transfergesellschaft

„Leider schließen wir dieses Warenhaus. Achten Sie auf unsere Angebote bei den Haushaltswaren. Alles muss raus“, lockt eine Durchsage. Geradezu unpassend wirkt es, dass danach „This Is the Life“ von Amy Macdonald ertönt. „So you're sitting there with nothing to do. And where you gonna go, where you gonna sleep tonight?“, singt die schottische Künstlerin. Es ist ein melancholisches Stück darüber, dass unklar ist, was die nahe Zukunft bringt.

Was wird aus Karstadt Sports? Bis zu sieben Standorte hatten die stolzen Warenhäuser Karstadt und Kaufhof zu Hochzeiten in Hannover. Jetzt schließt das älteste von ihnen: 1903 hatte Rudolph Karstadt das Grundstück an der Ecke von Georg- und Schillerstraße gekauft. Bis 1906 war der Jugendstilbau fertiggestellt. Er galt als eines der schönsten Kaufhäuser Deutschlands. Nach Kriegszerstörung wurde er nüchtern wieder aufgebaut, später mit der runden Ecke verglast. Längst geschlossen sind das Technik-, das Betten sowie das Heim- und Textilhaus. Wenn nun Sonnabend das Karstadt-Haus Schillerstraße schließt, bleiben Hannover das alte Kaufhof-Flaggschiffgebäude am Ernst-August-Platz und das oft totgesagte Kaufhof-Altstadthaus zwischen Oster- und Schmiedestraße. Und: Der Standort von Karstadt Sports in der großen Packhofstraße. Seit allerdings die Kette Sport-Scheck in den Karstadt-Kaufhof-Konzern einverleibt wurde, mehren sich die Gerüchte, dass eines von beiden Häusern schließen wird. Eine Stellungnahme dazu gibt es seit Tagen nicht. Die Karstadt-Kaufhof-Zentrale antwortet nicht einmal mehr auf Fragen. Fest steht: Im Internet firmiert Karstadt Sports bereits zu Sport-Scheck um. Die beiden Geschäfte sind nur 200 Meter voneinander entfernt. Ob bald die nächste Schließung bevorsteht, weiß nicht einmal die Belegschaft.

Vor dieser Fragen stehen die rund 100 Mitarbeiter, die von der Filialschließung direkt betroffen sind. Knapp die Hälfte von ihnen wird in eine Transfergesellschaft wechseln. Ein Dutzend Mitarbeiter geht aktuell mit einer Kündigungsschutzklage juristisch gegen Karstadt vor.

Ankunft im ersten Stock. Ein paar Kunden inspizieren die wenigen Hosen und Blazer, die auf dieser Etage zum Verkauf stehen.

Täglich sinkende Preise

Erdgeschoss. Ostereier, Zwerge aus Plüsch, Schulhefte, Stifte, Magnete, Hüte und Schals quellen aus den Regalen. Schilder mit „Alles muss raus“ baumeln überall von der Decke. Ein Mann steht an einem Tisch und schreibt neue Etiketten mit noch höheren Rabatten. Senken Sie stündlich die Preise? „Nein, aber täglich“, sagt er. Der Mann arbeitet für eine amerikanische Firma, die Karstadt dabei hilft, die letzte Ware „systematisch“ loszuwerden, erzählt er. Mehr möchte er nicht verraten.

Reduzierungen auf allen Etagen: Im Karstadt-Haus läuft der Ausverkauf. Quelle: Samantha Franson

Drei Meter daneben drängen sich mehrere Kundinnen um einen Aufsteller mit aufblasbaren, bunten Partyballons. Dort endet die Shoppingtour. Die Rolltreppe ins Untergeschoss ist abgesperrt.

Kunden können gute Schnäppchen finden

Am Freitagvormittag wollen sich die Mitarbeiter von Karstadt für eine öffentliche Betriebsversammlung vor dem Gebäude treffen. Ab 10 Uhr wollen sie gebührend von ihrer Filiale Abschied nehmen. Bis Sonnabend läuft dann noch der Schnäppchenverkauf.

Von Inga Schönfeldt