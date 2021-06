Hannover

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Sonnabend in Hannover-Wülferode Fahrerflucht begangen hat. Der Unbekannte geriet nach aktuellem Kenntnisstand in einer Kurve in den Gegenverkehr und konnte gerade noch einem Radfahrer ausweichen. Dieser stürzte dennoch und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Ohne anzuhalten fuhr der Verursacher nach Polizeiangaben weiter. Bei der Versorgung des Radfahrers stellte sich zudem heraus, dass dieser deutlich betrunken war.

Radfahrer erleidet schwere Verletzungen

Der Unfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr auf der Bockmerholzstraße in Höhe Wülferoder Platz Richtung Bemerode. In der dortigen Linkskurve geriet demnach der oder die Unbekannte in den Gegenverkehr. Der Person gelang es zwar noch, dem 54-jährigen Radfahrer auszuweichen. „Der Mann verlor dennoch die Kontrolle über sein Rad, kam nach links ab und stürzte auf den Gehweg“, sagt Polizeisprecherin Natalia Shapovalova.

Dabei erlitt der 54-Jährige schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus.

Wenige Angaben zum Verursacher: Gesuchtes Auto ist grau

Der oder die Unbekannte sei dennoch nach Opferangaben weitergefahren. An die Automarke oder das Modell kann sich der Radfahrer allerdings nicht erinnern. „Es soll grau gewesen sein“, sagt Shapovalova. Restlos gesichert ist der Unfallablauf aber nicht. Denn: Während der Ermittlungen registrierten die Beamten aber auch deutlichen Alkoholgeruch beim 54-Jährigen. Die Atemkontrolle ergab einen Wert von 1,94 Promille.

Deshalb sucht die Polizei Zeugen, die den genauen Unfallhergang beobachtet haben. Sie erreichen den Verkehrsunfalldienst unter Telefon (0511) 109 18 88.

Von Peer Hellerling