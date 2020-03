Hannover

Ein bislang noch unbekannter Autofahrer ist in der Nacht zu Freitag in Vahrenwald nach einer Serie von insgesamt drei Zusammenstößen am letzten Unfallort aus seinem Wagen geflohen, ohne sich um seinen schwer verletzten Beifahrer zu kümmern. Weil die Polizei schon von mehreren Zeugen eine Reihe von Hinweisen zu der Unfallflucht erhalten hat, laufen die Ermittlungen gegen den Seat-Fahrer bereits auf Hochtouren.

Auto kommt aus ungeklärter Ursache mehrfach von der Fahrbahn ab

Nach bisherigen Erkenntnissen war der unbekannte Autofahrer am Freitagmorgen gegen 01.45 Uhr mit einem Seat Altea auf der Arndtstraße stadtauswärts unterwegs. Laut Polizei soll er dann auf dem Übergang zur Vahrenwalder Straße aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben. Der Seat kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternenmast.

Beifahrer wird schwer verletzt

Wie die Polizei mitteilt, setzte der Mann anschließend trotz des Unfalls seine Fahrt auf der Vahrenwalder Straße fort. Unmittelbar nach der Einmündung zur Henry-Lüders-Straße prallte er dann erneut am rechten Fahrbahnrand frontal gegen den Pfeiler einer Straßenlampe. Dabei erlitt sein Beifahrer schwere Verletzungen. Laut Polizei stieg der Fahrer trotzdem aus seinem beschädigten Auto und ließ den schwer verletzten 38-Jährigen im Seat zurück. Ein Rettungswagen brachte den Beifahrer später in ein Krankenhaus.

Schon Minuten zuvor gegen ein anderes Auto geprallt

Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Seat-Fahrer bereits wenige Minuten vor dem Ende der Unfallfahrt an der Königsworther Straße an einer Ampel gegen einen Opel Corsa geprallt und dann ebenfalls einfach weitergefahren war. Die Polizei schätzt den an beiden Autos sowie an den zwei Laternen entstandenen Schaden auf rund 16.000 Euro. Während des Einsatzes der Rettungskräfte war die Vahrenwalder Straße vorübergehend gesperrt.

Von Ingo Rodriguez