Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein – an dieses Sprichwort gemahnt ein Gerichtsverfahren, das einem uneinsichtigen Verkehrssünder zusätzlich zu einem Bußgeld eine Geldstrafe von 2000 Euro wegen falscher Verdächtigung eingebrockt hat. Der 52-jährige Transporterfahrer war mit einem Scan-Gerät am Steuer erwischt und vom Amtsgericht Springe zur Zahlung von 140 Euro sowie einem Monat Fahrverbot verurteilt worden. Doch sechs Wochen später bezichtigte er den Polizeibeamten, der ihn gemeinsam mit einem Kollegen kontrolliert hatte, der Falschaussage – was für den 52-Jährigen kein gutes Ende nahm.

Scanner zwischen den Beinen

Jörg K. war mit seinem VW-Transporter in Springe an einer Streifenwagenbesatzung vorbeigefahren, die in einer Seitenstraße Nutzern von Mobiltelefonen am Steuer auflauerte. Laut den Beobachtungen der Beamten hatte der 52-Jährige ein elektronisches Gerät in der Hand – das sich später als Touchscreen-Scanner für Apothekenlieferungen entpuppte – und bediente dies mit gesenktem Kopf. Als die Polizisten den Mann stoppten, hatte er den Scanner noch zwischen seinen Beinen liegen. Vor Gericht behauptete er später, das Gerät habe sich in einer Halterung befunden und sei von ihm zehn Minuten vor der polizeilichen Kontrolle ausgeschaltet worden.

Aufgrund der per E-Mail an den Polizeipräsidenten gerichteten Anzeige K.s gegen den Polizeikommissar, der die entscheidenden Beobachtungen zu Protokoll gegeben hatte, leitete die Staatsanwaltschaft gegen diesen Beamten ein Verfahren wegen falscher uneidlicher Aussage, falscher Verdächtigung und Verleumdung ein. Dieses wurde jedoch Mitte 2019 eingestellt. Stattdessen musste sich der 52-Jährige nun selbst vor dem Amtsgericht Hannover wegen falscher Verdächtigung verantworten.

Vorstrafen wegen Betrügereien

Der Versuch des Transporterfahrers, einen Polizisten einer Straftat zu bezichtigen, zeugte auch aufgrund seiner Voreintragungen im Bundeszentralregister von einer gewissen Risikobereitschaft. So hatte K. an den Amtsgerichten Hannover und Lehrte seit 2012 bereits mehrere Verurteilungen wegen Urkundenfälschungen, Betrügereien, Beleidigung und Fahrerflucht kassiert.

Amtsrichter Koray Freudenberg befragte den Angeklagten und die als Zeugen geladenen Polizisten sehr ausgiebig, vollzog per Google Maps die Position der Fahrzeuge zum Zeitpunkt der Kontrolle nach und spürte den unterschiedlichen Aussagen von K. seit Beginn des Verfahrens nach. Am Schluss war sein Urteil eindeutig: „Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Zeugen den Angeklagten zu Unrecht belasten beziehungsweise aus einer Falschaussage einen unmittelbaren oder mittelbaren Vorteil für sich oder andere ziehen.“ Heißt: Die Anschuldigungen des 52-Jährigen gegen den Polizeikommissar entbehrten jeder Grundlage. Die Geldstrafe von 50 Tagessätzen à 40 Euro darf K. nun in monatlichen Raten von 80 Euro begleichen.

Von Michael Zgoll