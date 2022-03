Hannover

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der einen 14-Jährigen an der Goseriede in Hannover erfasst und danach weitergefahren ist. Der Unfall ereignete sich allerdings bereits vor einer Woche am Donnerstag: Bei dem Zusammenstoß erlitt der Teenager leichte Verletzungen. Es gibt eine Beschreibung des Gesuchten.

Der Schüler überquerte am 17. März gegen 8.35 Uhr bei Grün den Fußgängerüberweg an der Ecke Kurt-Schumacher-Straße/Goseriede. Mitten auf der Fahrbahn erfasste ihn der silberne VW Golf eines etwa 35 Jahre alten Mannes. Der Gesuchte stieg zunächst zwar aus und betrachtete den Jugendlichen. „Doch im Anschluss fuhr er um den 14-Jährigen herum Richtung Hauptbahnhof“, sagt Polizeisprecherin Janique Bohrmann.

Fahrerflucht: Polizei bittet um Hinweise

Die Beamten ermitteln nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Fahrerflucht. Der VW-Fahrer trug nach Angaben des Jungen eine schwarze Jacke, graue Hose und weiße Schuhe. Hinweise zu dem Unfall und gesuchten Autofahrer erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 109 28 20.