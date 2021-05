Hannover

Ein Autofahrer unter Drogeneinfluss hat sich am Freitag eine filmreife Verfolgungsjagd mit der Polizei Hannover geliefert. Erst floh der 32-Jährige in der List im Wagen vor den Beamten, später ging es zu Fuß weiter. Am Ende entdeckten die Polizisten den Mann in einem alten Brunnen – versteckt unter Waschbetonplatten. Neben dem Rauschgift hatte er noch mehr Gründe zur Flucht.

Der rote VW Golf fiel den Beamten gegen 16.45 Uhr auf der Klopstockstraße auf. Weil die Polizisten den Fahrer kontrollieren wollten, wendeten sie und folgten ihm in die Pelikanstraße. Dort wartete der 32-Jährige zunächst an einer roten Ampel vor der Podbielskistraße – doch als er den Streifenwagen bemerkte, gab er unvermittelt Gas.

Mit dem Auto über den Gehweg

„Trotz Rotlichts fuhr er an einem vor ihm wartenden roten Auto vorbei und bog nach rechts auf den Gehweg der Podbi ab“, sagt Polizeisprecher Martin Richter. Etwa 50 Meter fuhr der 32-Jährige auf dem Bürgersteig, eine Fußgängerin musste sogar zur Seite springen. Auch in Höhe der Günther-Wagner-Allee überfuhr der Mann eine rote Ampel und parkte den Wagen schließlich in einem Seitenweg der Podbi.

Von dort ging die Verfolgungsjagd zu Fuß weiter: Erst wollte der Mann sich am Tintengraben hinter Pappelbäumen verstecken, doch die Beamten entdeckten den 32-Jährigen. „Deshalb rannte er weiter und fand ein Versteck in einem Innenhof eines Gebäudekomplexes der Günther-Wagner-Allee“, sagt Richter. Dort legte der Mann sich unter die Waschbetonplatten in einem stillgelegten Brunnen.

Drogen, kein Führerschein, falsches Kennzeichen

Doch auch das half nicht. Richter: „Die Polizei fand ihn durch Zeugenhinweise und nahm ihn fest.“ Auf dem Revier waren die Fluchtgründe schnell gefunden: Der Mann hatte nicht nur Drogen genommen, er besaß auch keinen Führerschein und das Autokennzeichen war gefälscht. Im Rahmen der Ermittlungen suchen die Beamten nun Zeugen – allen voran die Fahrerin oder den Fahrer des roten Autos. Sie werden gebeten, sich unter Telefon (0511) 109 27 17 zu melden.

