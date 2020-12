Hannover

Eine Autofahrerin hat am Montagabend in Hannover-Bothfeld beim Rechtsabbiegen aus Unachtsamkeit den Weg eines Radfahrers geschnitten. Der 34-Jährige konnte sein mit einem Elektromotor betriebenes Mountainbike zwar noch vor einem Zusammenstoß mit dem Auto bremsen. Er stürzte aber und erlitt dabei schwere Verletzungen an einem Bein. Laut Polizei wurde der Mann von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Um die Unfallursache noch genauer aufzuklären, suchen die Ermittler nun nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war die 21-jährige Autofahrerin vor dem Verkehrsunfall gegen 18.45 Uhr mit ihrem Fiat auf der Straße Im Heidkampe in Richtung Süden unterwegs. Beim Abbiegen nach rechts auf die Adolf-Emmelmann-Straße überquerte die Frau aus Hannover im Kreuzungsbereich mit ihrem Wagen auch den parallel verlaufenden Radweg. Dabei schnitt sie laut Polizei unbemerkt auch dem Radfahrer den Weg in Richtung Podbielskistraße ab.

Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung

Wie die Polizei mitteilt, wurde gegen die Fiat-Fahrerin ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Ermittelt wird aber auch gegen den 34-Jährigen. Laut Polizei wurde sein Mountainbike mit einem Motor offenbar zu einem Elektrokleinkraftrad umgebaut. Eine vorgeschriebene Zulassung für das Fahrzeug gibt es demnach aber nicht.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei unter Telefon (0511) 1091888 zu melden.

Von Ingo Rodriguez