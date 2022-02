Hannover

Die Polizei in Hannover hat am Donnerstagmorgen einen Autoknacker (45) festgenommen. Zeugen hatten ihn beobachtet, als er gegen 8 Uhr im Stadtteil Mitte einen Mercedes C-Klasse durchwühlte. Der Mann soll am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Eine Anwohnerin (29) hatte den Täter am Donnerstagmorgen beim Einbruch in den Wagen beobachtet. Ein Passant (29) stellte den 45-Jährigen zunächst. Im weiteren Verlauf flüchtete der Dieb aber mit einem Mountainbike in Richtung Hainhölzer Straße. Die Polizei konnte ihn dann aber an der Straße Nordfelder Reihe festnehmen.

Diebesgut im Rucksack gefunden

Der polizeibekannte Mann hatte einen Rucksack dabei, in dem sich offenbar Diebesgut befand – darunter drei mobile Navigationsgeräte. Sie stammen nach Angaben der Polizei aus drei weiteren Kfz-Aufbrüchen, die am Mittwoch im Stadtteil Mitte verübt worden waren. Auch das Bike, mit dem der 45-Jährige geflüchtet war, ist vermutlich gestohlen.

Der Dieb soll am Freitag einem Haftrichter im Amtsgericht Hannover vorgeführt werden.

Von Britta Mahrholz