Hannover

„Mir war es wichtig, der Stadt zu zeigen, was Hannover für einen Architekturschatz hat“, sagt Markus Jager. Tatsächlich fährt man an dem grauen Monumentalgebäude am Anfang der Vahrenwalder Straße schnell vorbei. Dabei hat sich die Continental, aufstrebender Reifenhersteller in Zeiten der Automotorisierung, dort 1912 bis 1914 einen Prachtbau vom Stararchitekten Peter Behrens entwerfen lassen. Jager, Architekturprofessor in Hannover, hat dem Gebäude und seinem Architekten ein Buch gewidmet.

Nur die besten Architekten für große Firmen

Zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts haben etliche Großunternehmen Verwaltungszentralen errichtet, deren Glanz ein Abbild der prosperierenden Wirtschaftskraft war. Bahlsen, Pelikan und die Hanomag sind bekannte Beispiele, auch Verleger August Madsack berief mit Fritz Höger einen bekannten Architekten für den Bau des Anzeiger-Hochhauses. In Hannover waren seinerzeit internationale Stars wie Paul Bonatz (Kuppelssal), Hans Poelzig (für Firma Mayer in Vinnhorst) und Henry van de Velde (Heineman-Stift in Kirchrode) aktiv.

Der Autor, Architekturprofessor Markus Jager, in der von Peter Behrens entworfenen Halle. Quelle: Katrin Kutter

Peter Behrens hatte bereits die berühmte AEG-Turbinenfabrik in Berlin errichtet und vollendete 1912 die riesige Mannesmann-Verwaltung in Düsseldorf sowie die Deutsche Botschaft in St. Petersburg, als ihn die 1871 gegründete Continental-Caoutchuc- und Gutta-Percha-Companie – kurz: Conti – mit dem Bau ihrer Firmenzentrale beauftragte. Als global agierendes Unternehmen wollte man sich nicht nur mit guter Architektur schmücken, sondern auch mit einem guten Architekten. Etwa 12.000 Mitarbeiter beschäftigte die Conti bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914, verteilt auf Dutzende Industriegebäude auf dem trapezförmigen Grundstück neben der Bahnlinie.

Sandstein, Tuffstein und eine prunkvolle Halle

Autor Jager kann einige Pläne aus der Erbauungszeit erstmals zeigen: Vieles aus dem Continental-Archiv ist in Kriegszeiten verlorengegangen oder war verschollen, vor allem als die Fabrikanlagen ab 1941 bei 14 Luftangriffen mit 121 Einschlägen schwer getroffen wurden. Auch die alte Zentrale wurde schwer beschädigt. Das Grundmuster aber ist wiederhergestellt. Die Fassade mit ihrer klaren Gliederung und den strengen Proportionen entspricht dem Baustil der Zeit. Unten Sandstein, oben Tuffstein, über dem Eingangsportal prangt der alte Name der Conti.

Die Wiederherstellung der alten Pracht läuft: Die historische Continental-Halle hat ihre Geländer und (fast) zeittypische Lampen wieder. Die Säulen aber waren ursprünglich mit Kapitellen bekrönt. Quelle: Katrin Kutter

Im Inneren aber zeigt sich die wahre Schönheit des Gebäudes. Behrens hat der Conti eine Eingangs- und Empfangshalle entworfen, die trotz Monumentalarchitektur Leichtigkeit zeigt. Marmorböden und -wandbekleidungen, große Säulen, die ursprünglich von Kapitellen gekrönt waren, Marmorbrüstungen und eigens geschmiedete Geländer sollten „mit einfachem Material und einfacher Formgebung eine starke künstlerische Wirkung“ erreichen, erklärte der Architekt damals.

Rekonstruktion der Conti-Halle läuft

Die Halle wurde beim Wiederaufbau nach den Kriegszerstörungen im Fünfzigerjahrestil umgebaut. Seit 2014 aber lässt die Stadt sie nach historischen Rekonstruktionen behutsam wieder in die Nähe der Ursprungsarchitektur bringen. Die Architekten Klaus Koch und Anne Panse haben dafür die Gutachten geschrieben, sie kommen im Buch ebenso zu Wort wie etwa der städtische Denkmalpfleger Hans-Achim Körber.

Die Fünfzigerjahre-Zenrale der Conti am Königsworther Platz ist heute ein Gebäude der Leibniz-Universität. Quelle: Samantha Franson (Archiv)

In dem Gebäude ist inzwischen das kommunale Haus der Wirtschaft untergebracht, die Stadt hat es der Continental abgekauft. Dieses Weiterreichen der ausgedienten Firmenzentrale hat gewissermaßen Kontinuität. Die Fünfzigerjahrezentrale von Continental gehört heute dem Land, es ist seit 1995 das Universitäts-Hochhaus am Königsworther Platz. Errichtet wurde sie vom Stararchitekten Ernst Zinsser. Aktuell baut die Conti sich eine neue Zentrale, am Pferdeturm, entworfen vom international bekannten Büro Henn aus Braunschweig.

Ob sie in gut 30 Jahren, vielleicht 2055, in die öffentliche Hand übernommen wird? Darüber will Buchautor Jager nicht spekulieren. „Aber dass Stadt und Land von der Conti die beiden alten Zentralen übernommen haben, ist in jedem Fall gut für beide“, sagt Jager: „Sie haben hochwertige Architektur erhalten – und tragen zu deren weiterer Erhaltung bei.“

Das Buch „ Peter Behrens – Continental Hannover“, herausgegeben von Markus Jager im Verlag Wasmuth & Zohlen, ist für 58 Euro im Handel erhältlich.

Von Conrad von Meding