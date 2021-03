Hannover

Mit Unverständnis und Empörung haben Politikerinnen und Politiker auf die Pläne des Betreibers Avacon reagiert, das Museum für Energiegeschichte(n) zu schließen. „Diese Entscheidung ist eine Frechheit“, sagt Ratsfrau Belgin Zaman (SPD), „wir hätten mehr gesellschaftliches Engagement von der Avacon erwartet.“ Die Schließung sei eine „Schande“, sagt Ratsherr Wilfried Engelke (FDP).

Erste Adresse für Hannovers Technikgeschichte: Der langjährige Museumsdirektor Tim S. Müller in der Ausstellung des Energiemuseums. Quelle: Katrin Kutter

Auch CDU-Ratsfraktionschef Jens Seidel kritisiert den Plan, das Museum an der Humboldtstraße nach mehr als 40 Jahren aus Kostengründen aufzugeben. Die Avacon hätte im Vorfeld der Entscheidung das Gespräch mit der Stadt suchen müssen. „Wir erwarten, dass Oberbürgermeister Belit Onay sich darum kümmert, eine Strategie für den Fortbestand des Museums zu erarbeiten“, fordert Seidel. Onay (Grüne) habe hier Gelegenheit zu zeigen, dass sein Einsatz für Energiewende und Elektromobilität nicht nur hohle Phrase sei.

Was wird aus 30 000 Exponaten?

Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf bedauert die Schließung, die für sie überraschend kam, ebenfalls und betont: „Wir müssen jetzt ausloten, ob sich Stücke der Sammlung für Hannover erhalten lassen.“ Das Museum, das insbesondere auf Schulklassen ausgerichtet war, verwahrt in seinen Depots rund 30.000 Exponate. „Es wäre schade, wenn die Stücke in alle Welt zerstreut würden“, sagt Daniel Gardemin (Grüne). Er fordert ebenso wie Engelke, wenigstens Teile der Sammlung für Hannover zu erhalten und dazu Gespräche mit anderen Museen und Stiftungen zu führen.

Zum Mitmachen: Viele Angebote des Museums richteten sich vor allem an Kinder und Jugendliche. Quelle: Martin Steiner

Denkbar wäre, dass das Historische Museum einen Teil der Exponate übernimmt: „Wir wären dafür offen“, sagt dessen Direktor Thomas Schwark. Bis 2023 soll sein Haus einen großen Depot-Neubau an der Vahrenwalder Straße bekommen. „Die Technikgeschichte, die beim Energiemuseum immer im Mittelpunkt stand, war prägend für Hannover“, sagt Schwark.

Stadt mit Techniktradition

Tatsächlich zeichnete das Energiemuseum in seinen Ausstellungen immer wieder Hannovers industrielle Entwicklung nach: Hanomag und Continental prägten die Stadtgeschichte. In Bahlsens Keks-Verpackung lief 1905 das erste Fließband Europas. Und die Deutsche Grammophon war immer wieder Pionier bei der der Produktion von LPs und CDs. So wurde die heutige Unesco-City of Music Hannover so zur heimlichen Welthauptstadt des Tonträgerwesens.

Röhrengeräte: Die Sammlung des Museums zählt rund 340 Quelle: Tim Schaarschmidt

Vermutlich sei es nicht möglich, dass die Stadt alle 30 000 Museumsstücke übernehme, sagt die SPD Kulturpolitikerin Zaman. „Auch ein eigenes Technikmuseum wird sich nicht von heute auf morgen realisieren lassen“, sagt sie. Doch wenigstens der Nachlass des legendären hannoverschen Grammophon-Erfinders Emil Berliner müsse für die Stadt gesichert werden.

Von Simon Benne