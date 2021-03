Hannover

Das Museum hatte seinen festen Platz in Hannovers Kulturleben, jährlich besuchten rund 10 000 Menschen das Haus in der Humboldtstraße. Jetzt schließt das Museum für Energiegeschichte(n) nach mehr als 40 Jahren seine Pforten. Die Einrichtung fällt einem Sparprogramm des Energieunternehmens Avacon zum Opfer. Der Betreiber gibt das Museum aus Kostengründen auf. Corona-bedingt war das Haus zuletzt am 23. Oktober geöffnet gewesen. Jetzt wird es fürs Publikum dauerhaft geschlossen bleiben.

Traditionseinrichtung: Seit mehr als 40 Jahren hatte das Museum sein Domizil an der Humboldtstraße. Quelle: Michael Thomas

„Der Vorstand hat sich die Entscheidung nicht leichtgemacht“, sagt Avacon-Kommunikationschef Thorsten von Neubeck. Die Schließung des Hauses sei ein unternehmerischer Entschluss: „Aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist das Museum für uns langfristig nicht tragbar.“ Das Museum erzielte praktisch keine Einnahmen. Zur Höhe der jährlichen Kosten wollte sich von Neubeck nicht äußern. Die vier Vollzeitbeschäftigten würden in anderen Bereichen des Unternehmens untergebracht, sagt er.

Zuständig für alles, was Stecker hat: Zum Fundus des Museums zählen auch historische Werbetafeln. Quelle: Ralf Decker

Mehr als 30 000 Museumsstücke

Das Museum war Ende der Achtzigerjahre aus einer Büroetage der damaligen Hastra in die Humboldtstraße umgezogen, 2019 feierte es sein 40-jähriges Bestehen. Auf rund 700 Quadratmetern zeigte die Dauerausstellung rund 1000 Exponate. Weitere 30 000 Preziosen lagern im Depot – darunter alte Kühlschränke, historische TV-Geräte oder Grammophone. Das Museum war zuständig „für alles, was Stecker hat“, wie der langjährige Direktor Tim S. Müller einmal sagte. Er selbst hat das Haus bereits im Sommer verlassen und leitet jetzt das Stadtmuseum in Frankfurt/Oder.

Ein Stück Technikgeschichte: Das Energiemuseum verwahrt auch historische Schallplatten und Grammophone. Quelle: Michael Thomas

Was nun aus der Sammlung wird, ist noch völlig unklar: „Avacon ist natürlich bestrebt, sie in gute Hände zu geben“, sagt von Neubeck. Derzeit prüfe man mehrere Möglichkeiten: Es sei denkbar, einige Teile zu veräußern, einzelne Stücke zu behalten oder Exponate an andere Museen abzugeben, womöglich als Schenkungen.

„Hochkompetentes Team“: Tim S. Müller und Sabine Müller vom Energiemuseum inmitten der Ausstellung. Quelle: Tim Schaarschmidt

Was wird aus den Objekten?

Im vergangenen Jahr hatte das Museum die große Sonderausstellung „Auf Empfang – 100 Jahre Radio“ gezeigt. Dort waren auch Exponate von hannoverschen Unternehmen wie Telefunken oder Produkte des Grammophon-Erfinders Emil Berliner zu sehen. Das Museum zeichnete mit intelligent konzipierten Ausstellungen immer wieder nach, wie Elektrogeräte den Alltag der Menschen verändert hatten.

Erste Adresse für Technikgeschichte: Zum Fundus des Museums zählen auch etliche historische TV-Geräte. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Mit seinem hochkompetenten Team war das Museum eine wichtige Adresse für Technikgeschichte“, sagt Thomas Schwark, Direktor des Historischen Museums. „Es wäre ein Jammer, wenn die vielen Objekte jetzt in alle Welt zerstreut würden – wir müssen versuchen, sie in Hannover zu behalten.“ Der Mietvertrag des Museums läuft am Jahresende aus, bis dahin müssen die Säle geräumt sein.

Von Simon Benne