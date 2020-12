Calenberger Neustadt

Das ungemütliche Wetter hat die beiden Klassen der Berufseinstiegsschule der Berufsbildenden Schule (BBS) 2 am Goetheplatz in ihrem Eifer nicht gebremst. Einen Tag lang haben sie den Umgang mit einem Lastenfahrrad geübt, mit dem sie im Zuge des neuen Projekts „Wir liefern ab“ künftig Brötchen, Obst und andere Speisen aus dem Schulkiosk auf dem Campus ausliefern wollen. Der rotgepflasterte Schulhof wird dabei zum Trainingsparcours.

Unter Anleitung von Mitarbeitern der Radfahrschule von Eichels-Events drehen die Jugendlichen ihre Runden, umfahren die Hindernisse und merken, dass sich so ein Lastenrad in einer Kurve ganz anders verhält als ein herkömmliches Rad. Die Schülerinnen und Schüler sollten sich erst in einem geschützten Raum ausprobieren, damit sie später sicher auf der Straße unterwegs seien, sagt die stellvertretende Schulleiterin Nadine Ziegler, nach dem Übungstag.

Regenkleidung von Sponsoren

Regenkleidung und Helme haben die Schüler von Sponsoren gespendet bekommen. Neben der Veranstaltungsagentur von Stefanie Eichels sind das unter anderem der Radhersteller Velogold, der Hotel- und Gaststättenverband ( Dehoga), die Johanniter, die Gesetzliche Unfallversicherung (GUV), der Hofladen Hoftalente und Hannoccino.

„Als Kompetenzzentrum für Gastronomie, Lebensmittelindustrie und Handwerk verfügt die BBS 2 in der Region Hannover und auch darüber hinaus über einen guten Namen“, sagt Cordula Poppe, für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Lehrerin an der BBS. Die Berufseinstiegsschule umfasse als jeweils einjährige Vollzeitschulform die Klassen eins und zwei. Berufsschülerinnen und -schüler ohne Schulabschluss würden in Klasse eins gezielt individuell gefördert. Für einen erfolgreichen Einstieg in die Ausbildungs- und Arbeitswelt stünden die persönliche Stabilisierung und die Berufsfindung im Mittelpunkt. Die zusätzliche Berufseinstiegsklasse Sprache und Integration diene der sprachlichen Bildung und sozialen Integration.

„Wir liefern ab“: Schüler der BBS 2 trainieren den Umgang mit Lastenrädern. Quelle: Tim Schaarschmidt

Auszeichnung für den Schulkiosk

Am Schulkiosk, den die Fachpraxislehrerin Tanja Henseleit betreut, arbeiten Schülerinnen und Schüler der Berufseinstiegsklasse eins und aus der Klasse Sprache und Integration. Der Kiosk wurde 2019 als nachhaltige Schülerfirma von der Landesschulbehörde mit dem Zertifikat „Silber“ausgezeichnet.

Das Lastenfahrradtraining hätten alle Schüler begeistert mitgemacht, sagt Henseleit. „Keiner hat gemurrt, obwohl das Wetter so ungemütlich war.“ Und Vize-Rektorin Ziegler freut sich, dass der Tag den Berufsschülern in dieser sonst so schwierigen Corona-Zeit auch einfach nur mal Freude bereitet hat: „Die Schüler und Schülerinnen waren richtig gelöst.“ Diejenigen, die normalerweise sehr zurückhaltend seien, seien durch das Training selbstbewusster geworden.

