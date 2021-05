Hannover

Ein 18-jähriger Mann hat am Donnerstag in Hannovers Südstadt viel Blechschaden verursacht. Der junge BMW-Fahrer kam auf der Hildesheimer Straße von der Fahrbahn ab, rammte einen Motorroller und drei geparkte Autos. Immerhin: Nach Polizeiangaben gab es nur einen Leichtverletzten.

Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr stadteinwärts in Höhe der Rossmann-Filiale nahe Schlägerstraße. Wie die Ermittler mitteilen, kam der 18-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich nach rechts ab. Auf dem Bürgersteig rammte der schwarze BMW eine gemauerte Blumenrabatte und drehte sich dadurch um 180 Grad.

Schadenshöhe noch unklar

Die Limousine brachte im weiteren Verlauf einen abgestellten Piaggio-Roller zu Fall, anschließend rammte der Wagen drei in Parkbuchten stehende Autos: einen Nissan, einen Skoda und einen VW. Laut Polizei erlitt der 18-Jährige nur leichte Blessuren, weitere Menschen wurden nicht verletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen ist noch nicht zu beziffern, die Untersuchungen zum Unfallhergang dauern an.

Von Peer Hellerling