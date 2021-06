Hannover

Beamte des Verkehrsunfalldienstes Hannover suchen nach dem Fahrer eines BMW, der seinen wagen am Montagmorgen an der Bundesstraße 6 stehen gelassen hat und zu Fuß geflüchtet ist. Zuvor war das Fahrzeug aus bislang ungeklärten Gründen in Höhe der Anschlussstelle Messe-Süd von der Straße abgekommen.

Ein Fernfahrer hatte die Polizei am Montagmorgen um kurz vor 6 Uhr auf den Unfall auf dem Messeschnellweg aufmerksam gemacht. Rund einen Kilometer vor der Abfahrt Messe-Süd waren an der Böschung Bäume abgeknickt, ein Verkehrsschild war beschädigt und zahlreiche Trümmerteile eines Autos lagen neben der Bundesstraße.

Als die Polizisten vor Ort eintrafen, entdeckten sie neben dem Schnellweg einen stark demolierten blauen 5er-BMW mit Hamelner Kennzeichen. Die Motorhaube des nicht verschlossenen Wagens war noch warm. Von dem Fahrer fehlte allerdings jede Spur. Offensichtlich war er nach dem Unfall zu Fuß geflüchtet. Die Polizisten beschlagnahmten das Fahrzeug und leiteten Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ein. Zeugen, die den Vorfall oder die Flucht des Fahrers bemerkt haben, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst unter der Nummer (0511) 1 09 18 88 in Verbindung zu setzen.

Von Tobias Morchner