Badenstedt

„Wir sind noch näher zusammengerückt“, sagt Peter Meisel, Leiter des Arbeiterwohlfahrt (AWO)-Familienzentrums Petermannstraße in Badenstedt. Durch den Neubau der Kindertagesstätte Petermannstraße im Quartier Körtingsdorf stehen AWO, Kita und die Gebrüder-Körting-Schule im engen Austausch und wollen nach Fertigstellung des Neubaus noch enger zusammenarbeiten.

Durch die Kooperation ist ein Netzwerk und damit auch die Idee zu einem Kompetenzzentrum in Badenstedt entstanden. Das neue Zentrum soll auch den Verein Gebrüder-Körting-Schule (GKS) Inklusiv sowie ansässige Sportvereine einbeziehen. Mit dem Zentrum möchten die Akteure das Fachwissen von Erziehern, Sozialassistenten, Heilpädagogen sowie Sonderpädagogen bündeln. „Früher haben wir eher nebeneinander her gearbeitet oder uns sogar abgegrenzt“, sagt Schulleiterin Anke Berndt von der Gebrüder-Körting-Schule.

Akteure wollen Unterstützungsbedarf schon vor Schuleintritt erkennen

Ein erster Schritt sei die Umstrukturierung von zwei Elterncafés in ein gemeinsames Café. Langfristig wollen die Beteiligten sich an pädagogischen Konzepten orientieren, die auf die individuellen Bedürfnisse von Kindern eingehen und jedes Kind als Individuum betrachten. Durch die enge Zusammenarbeit sei es für die Akteure möglich, schon vor Schuleintritt zu erkennen, ob und welche Unterstützung Kinder später benötigen. Das gemeinsame Ziel sei, dass das, was am Vormittag in der Schule passiert ist, auch am Nachmittag in der Ganztagsbetreuung behandelt wird, sagt Katrin Gutowski vom Verein GKS Inklusiv.

Stadtteileltern bilden Brücke zwischen Eltern und Pädagogen

Mit dem Kompetenzzentrum sollen auch die Bezugspersonen im Laufe des Schulalltags der Kinder gleich bleiben. Schulassistenten, die am Vormittag ein Kind begleiten, könnten beispielsweise am Nachmittag als Gruppenleitung in der Ganztagsbetreuung eingesetzt werden. Für Eltern stehen die Stadtteileltern Naime Mustafa und Saad Hamid Alkheder als Ansprechpartner zur Verfügung. „Gerade bei sprachlichen Barrieren sprechen Eltern lieber uns an“, sagt Stadtteilmutter Mustafa.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Durch die Stadtteileltern bekommen die Pädagogen und Kita-Kräfte mit, was die Eltern bewegt und können ihre Hilfestellungen entsprechend anpassen, sagt Schulleiterin Berndt. Auch in Zukunft wollen alle Beteiligten ihr Netzwerk weiter ausbauen und auf die Bedürfnisse von Familien anpassen.

Von Leona Passgang