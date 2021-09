Badenstedt

Meeresduft in Hannovers Westen? Das geht, denn an der Fösse nahe der Woermannstraße in Badenstedt blüht aktuell die Strand-Aster. Am Ufer des Flusses können Spaziergänger und Radfahrer das violett blühende Blumenmeer genießen. Die Strand-Aster gehört zu den Korbblütern und wächst am besten auf besonders salzhaltigem Boden.

Aus diesem Grund ist das Fösseufer der ideale Ort für die Blume. Der Salzgehalt der Fösse ist dreimal so hoch wie der der Nordsee. Heimische Gewächse haben es deshalb schwer – doch um sie herum gedeihen Pflanzenarten, die sonst hauptsächlich am Meer wachsen. Neben der Strand-Aster wachsen an der Fösse auch der grasartige Strand-Dreizack sowie der Queller, dessen blattlose Stängel als Delikatessen gelten.

Projekt „Städte wagen Wildnis“ fördert Stadtnatur

Die Strand-Aster kann eine Höhe von 150 Zentimetern erreichen. Für das Projekt „Städte wagen Wildnis“ hat die Stadt Hannover an mehreren Stellen an der Fösse den Oberboden abgeschoben und Saatgut der bereits vorhandenen Strand-Aster eingebracht. „Die Stadt leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Erhalt von Salzpflanzen an der Fösse“, sagte Dennis Dix, Sprecher der Stadt.

Das Projekt „Städte wagen Wildnis“ wurde von 2016 bis 2021 vom Fachbereich Umwelt und Stadtgrün umgesetzt und vom Bundesamt für Naturschutz gefördert. Neben dem Gebiet an der Fösse gibt es auch Projektflächen am Lindener Berg, an einer Industriebrache in Stöcken und in der Eilenriede.

Von Leona Passgang