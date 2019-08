Badenstedt

Diese Wiesen dürfen wachsen, wie sie wollen – und entlang der Fösse hat sich durch den Salzgehalt des Flusses inzwischen eine Landschaft entwickelt, die an die Nordsee erinnert. Umweltplanerin Noreen Karaman-Beck reicht den Teilnehmern ihrer Führung am Rande der Lenther Chaussee in Badenstedt ein paar Gräser, die nach Salz schmecken. Auf den Ostfriesischen Inseln servieren Restaurants diese sogenannten Queller gern im Salat. Es geht um Salzwiesen bei diesem Spaziergang durch die Natur, aber auch um Schmetterlinge, die in diesen Wildwiesen gern herumfliegen. Mit einem Kescher fangen sie die Stadtmitarbeiterinnen kurzfristig ein, sperren sie in ein Becherglas und erläutern den Teilnehmern der Führung ihren Aufbau. Schmetterlinge liebten die Wärme, sagt Karaman-Beck. Anders als Menschen bewegen sie sich je mehr, desto heißer es wird.

Elf Wildnisflächen in der Stadt

Die Wiesen entlang der Fösse sind eine von insgesamt elf Flächen im Stadtgebiet, auf denen die Natur wild wachsen darf. Seit 2016 beteiligt sich die Stadt Hannover zusammen mit Dessau und Frankfurt am Main an einem Verbundprojekt zur Biodiversität mit dem Titel „Städte wagen Wildnis“, das dem Erhalt einer vielfältigen Flora und Fauna dienen soll. Die Kooperation, 2018 als UN-Dekade-Projekt ausgezeichnet, läuft bis 2021. Neben den Wiesen an der Fösse gehören Grünflächen am Lindener Berg, in der Eilenriede, an der Haltestelle „Am Mittelfelde“ sowie eine Industriebrache in Stöcken dazu. Die Universität Hannover begleitet das Vorhaben.

Zur Galerie Bei einem Spaziergang entlang der Wiesen an der Fösse gibt es für die Teilnehmer viel zu entdecken.

Konkrete Auswirkungen des Klimawandels seien in der Kürze noch nicht wissenschaftlich belegt, sagt Stadtmitarbeiterin Solveig Hesse, der gerade ein Kleines Ochsenauge ins Netz gegangen ist. Über das Nachbarfeld läuft ein Fasan. Karaman-Beck hat einen Distelfalter gefangen. In der Regel kommen diese Tiere ausgewachsen aus Südeuropa nach Deutschland, sterben dann hier wegen der Kälte wieder aus, ohne Nachkommen zu bekommen, bis im nächsten Sommer wieder neue Exemplare gesichtet werden. „Vielleicht ändert sich das irgendwann, wenn es bei uns immer wärmer wird“, sagt die Umweltplanerin. Die Falter müssen Südeuropa verlassen, weil es dort zu viele gibt und das Revier zu klein wird.

Gärten naturnah gestalten

Marion Frigge aus Badenstedt nimmt an der Führung teil, weil sie wissen will, was direkt in ihrer Umgebung lebt. Ähnlich geht es Swantje Löffler-Dehmel: „Ich will auch meinen Garten möglichst naturnah und schmetterlings- und bienenfreundlich gestalten.“

Dieses Ziel hat auch Antje Müller aus Sehnde, die mit Bedauern beobachtet, dass in ihrer Nachbarschaft Steingärten immer mehr in Mode kommen. Frigge wendet ein, dass es für Gartenbesitzer, die es anders machen wollen, gar nicht einfach sei, das Richtige zu kaufen, denn im Handel würden nahezu alle Pflanzen als bienenfreundlich angepriesen. „Das kann doch gar nicht sein, mit dem Begriff wird genauso Schindluder getrieben wie mit dem Zusatz ,bio‘.“

Ulf Hilbrecht aus Linden, der mit seinen Kindern Nele (8) und Lasse (14) gekommen ist, fände es gut, wenn die Stadt noch mehr Flächen der Natur überlassen würde. „Der Platz ist ja da.“ Das Thema der Führung sei interessant, sagt der Vater, außerdem gehe es ihm auch um „Kinderentertainment“ am Wochenende.

Erklärtes Ziel des Projektes ist es, die Wildnisflächen nicht zu abgeschotteten Naturschutzreservaten zu machen, sondern zu grünen Oasen, an denen Menschen die Artenvielfalt genießen können. „Man kann nur wertschätzen und schützen, was man kennt“, sagt Karaman-Beck.

CDU : Warum an einem Sonntag?

Sabine Dudda, CDU-Fraktionsvorsitzende im Bezirksrat Ahlem-Badenstedt-Davenstedt, lobt die Führung als gutes Angebot der Stadt, Artenvielfalt anschaulich zu erleben. Bedauerlich sei, dass das Wildnisprojekt nicht auch in Schulklassen vorgestellt werde. Die Stadt hatte auf Duddas entsprechende Anfrage im Bezirksrat geantwortet, dass das Projekt noch nicht ausgereift genug sei, um es auch in Schulen anzubieten.

Die CDU-Fraktionsvorsitzende moniert zudem, dass die Führung ausgerechnet an einem Sonntag und nicht an einem normalen Werktag stattfindet, an dem keine zusätzlichen Personalkosten und Zuschläge entstanden wären. „Wir müssen als Opposition auch darauf immer einen Blick haben.“

Von Saskia Döhner