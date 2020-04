Badenstedt

Bereits seit 1909 besteht der Stadtteilfriedhof in Badenstedt an der Straße Im Born, seitdem sind die Bedingungen im Boden nicht optimal für eine Ruhestätte. Das Problem will die Stadt Hannover nun angehen – und Sargbegräbnisse dort künftig verbieten. „Die Boden- und Grundwasserbedingungen sind auf dem Stadtteilfriedhof Badenstedt von so ungünstiger Beschaffenheit, dass selbst mehr als 40 Jahre nach der Bestattung immer noch Überreste von Särgen und Leichenteile gefunden werden“, heißt es in einer Drucksache der Stadt. Das entspreche nicht den Anforderungen an Friedhöfe. Außerdem werde das Grundwasser nachhaltig belastet. Ein Austausch des tonhaltigen Bodens, eine Drainage oder das Aufschütten des Geländes kommen laut der Verwaltung nicht als Alternativen in Frage.

Särge auf andere Friedhöfe bringen

Die Stadt will daher bestehende Sarggräber künftig in Urnengräber umwandeln oder die Särge auf Kosten der Stadt auf andere Friedhöfe verlegen lassen. Rund 560 Gräber sind betroffen. Bei der ersten Variante bleiben die Särge in der Erde – neu hinzukommende Urnen der gleichen Familien werden mit deutlichem Abstand zu den darunterliegenden Särgen beigesetzt. „Wünschen die Angehörigen eine Umbettung auf einen anderen Friedhof, werden die Überreste entnommen und in Särgen oder Gebeinskisten von Bestattungsunternehmen an den neuen Bestattungsort transportiert“, erklärt die Verwaltung. Bei einem Rechenbeispiel, bei dem die Hälfte der Gräber auf dem Badenstedter Friedhof weitergenutzt würde, würden Kosten in Höhe von rund 941.800 Euro anfallen. Dabei beträgt der Ertragsausfall durch die Umwidmung der Gräber in kleinere Urnengräber rund 425.000 Euro. Die Umbettung kostet rund 516.800 Euro.

Anzeige

1983 schon für Erdbestattungen geschlossen

Das Problem ist allerdings kein Neues: Schon 1973 wurde bei der Zweitbelegung von bestehenden Gräbern festgestellt, dass die Verwesung der Leichen trotz Einhaltung der Ruhezeiten von 20 Jahren nicht vollständig abgeschlossen war. Daher beschloss der Rat der Landeshauptstadt, ab 1983 den Friedhof für Erdbestattungen zu schließen und künftig ausschließlich für Urnenbestattungen zu nutzen. Aufgrund engagierter Bürger im Stadtteil Badenstedt wurde der Friedhof 1991 nach einem Ratsbeschluss aber wieder für Sargbestattungen geöffnet, obwohl sich an den ungünstigen Boden- und Grundwasserverhältnissen nichts verändert hatte.

Weitere HAZ+ Artikel

Drittbelegung möglich

Bis heute wurden nahezu alle Sarggräber zum zweiten Mal belegt – und könnten nun für eine Drittbelegung genutzt werden. Die Verwaltung führte 2019 Probeschachtungen in verschiedenen Bereichen des Friedhofs durch. Das Ergebnis: „Selbst in Gräbern, die mehr als die doppelte Ruhezeit zur Verfügung hatten, finden sich teilweise intakte Sarg- und Leichenteile in stark vernässtem Boden.“ Für die Stadt Hannover ein Grund mehr, die Erdbestattung dort zu untersagen und die bestehenden Gräber verlegen zu lassen.

Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Bezirksrat Ahlem-Davenstedt-Badenstedt brauchte in der jüngsten Sitzung des Gremiums mehr Beratungszeit, um über den Antrag der Stadt zu entscheiden – sie zog ihn in die Fraktion. Er wird nun voraussichtlich in der nächsten Sitzung am Donnerstag, 7. Mai, behandelt.

Lesen Sie auch

Von Laura Ebeling