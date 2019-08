Hannover

Wie die Polizei auf HAZ-Anfrage mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 3.30 Uhr in Fahrtrichtung Norden. „Der Bagger war offenbar nicht so zusammengeklappt und verpackt, wie er hätte sein sollen“, sagt Behördensprecherin Isabel Christian. Der Tieflader rammte mit dem Arm des Baufahrzeugs die Brücke der Schwabenstraße zwischen den Anschlussstellen Engelbostel und Hannover-Nord. Durch die Vollsperrung müssen Autofahrer Umwege in Kauf nehmen, der Flughafen ist aber uneingeschränkt erreichbar.

Mehrere Autos durch Betonteile beschädigt

Durch die Wucht des Aufpralls wurden Betonteile aus der Brücke gebrochen, die auf der Fahrbahn landeten. „Mehrere Autos rollten darüber und wurden beschädigt“, sagt Christian. „Verletzt wurde aber niemand.“ Der Baggerarm trug ebenfalls Schäden davon, das Fahrzeug muss nun gesondert abtransportiert werden. Zu groß sei laut Christian die Gefahr, dass Hydrauliköl ausläuft und die Umwelt verunreinigt.

Ein Statiker ist bereits beauftragt worden, der die Standfestigkeit der beschädigten Brücke überprüfen soll. Die Polizei rechnet damit, dass die Aufräumarbeiten und Tests noch „eine ganze Weile“ andauern werden. Die Gesamtschadenshöhe steht derzeit ebenfalls noch nicht fest.

Umleitung über Kreuz Langenhagen

Bis dahin ist die A352 zwischen dem Dreieck Hannover-West und der Anschlussstelle Hannover-Flughafen komplett gesperrt. In Richtung A 2 werden Autofahrer an der Abfahrt zum Airport abgeleitet und fahren über die Flughafenstraße bis zum Kreuz Langenhagen. Die gleiche Umleitung gilt für die andere Richtung in umgekehrter Reihenfolge.

Von Peer Hellerling