Man kann darin eine längst überfällige Sensibilisierung für diskriminierende Sprache sehen – oder ein Einknicken vor überzogenem politischem Moralismus: Nach fast 70 Jahren hat Bahlsen seine „Afrika“-Waffeln umbenannt. Seit Kurzem sind diese im Supermarkt unter dem Namen „Perpetum“ zu haben. Auch das Design der Packung wurde – wie bei anderen Bahlsen-Produkten ebenfalls – verändert. Lesen Sie hier dazu den ausführlichen Bericht der HAZ. Die Leserinnen und Leser diskutieren das Thema lebhaft. Hier ein Auszug der Reaktionen.

HAZ-Leser Wolfgang Roux aus Hannover: „Es geht auf den Keks“

Die Liberalisierung hat auch ihre Vorteile, aber muss jede noch so kleine Minderheit die Möglichkeit bekommen – notfalls auch durch unsere Gerichte –, mit so ausgefallenen Ideen und Ansichten einer ganzen Nation auf den „Keks“ zu gehen? Warum verlangen diese Leute nicht die Umbenennung des Erdteils Afrika und das Verbot der Farbe Schwarz?

HAZ-Leser Lüder Stipulkowski aus Dörverden: „Überfällige Debatte“

Der Bahlsenkeks „Afrika“ wird wegen Rassismusverdacht umbenannt. Die olympischen Ringe symbolisieren die Kontinente mit den Farben Schwarz für Afrika und Gelb für Asien. Das „K“ im Firmenname Edeka steht für „Kolonialwarenhändler“ und, und, und ... Die Rassismusdebatte nimmt Fahrt auf. Das ist überfällig, denn Ignoranz, Selbstgefälligkeit und Gleichgültigkeit sind keineswegs überwunden. Blinder (Schein-)Aktionismus und Bilderstürmerei führen nicht unbedingt weiter. Der Debatte wäre zu wünschen, dass sie auf breiter Ebene in der Mitte der Gesellschaft geführt wird.

HAZ-Leserin Marlies Brinkmann aus Laatzen: „An Absurdität nicht zu überbieten“

Schade, dass Bahlsen eingeknickt ist vor diesem lächerlichen Rassismusvorwurf. Wann kommt der Tag, an dem das Wort Afrika verboten wird, weil die Einheimischen schwarz sind? Verbissene Rassismusverfechter verfolgen eine Ideologie, die an Absurdität nicht zu überbieten ist und zur Lächerlichkeit führt. Ich will meine „Afrika“-Waffeln wiederhaben – mit 130 Gramm Inhalt und demzufolge weniger Verpackungsmüll.

HAZ-Leser Detlef Lerbs aus Burgdorf: „Noch nicht ausgestanden“

Endlich wurde der Keks von „Afrika“ in „Perpetum“ umbenannt. Es ist jedoch noch nicht ausgestanden: Das Gebäck ist weiterhin mit brauner Schokolade umhüllt ...

HAZ-Leser Werner Akemann aus Hannover: „Shitstorm einer Minderheit“

Als Gesellschaft sollten wir uns gegen so unrühmliche Beiträge in den sozialen Medien wehren können, damit unsere Meinung nicht durch eine Minderheit verwässert wird. Es ist schon erstaunlich, was eine Nutzerin ins Netz stellt und noch stolz darauf ist, mit ihrer Resonanz im Internet einen Shitstorm produziert zu haben, der selbst ein renommiertes hannoversches Unternehmen in die Knie zwingt. Es bleibt jedem überlassen, sich über den Intelligenzquotienten dieser User ein Urteil zu bilden.

Wir wissen in unserem Land vor Langeweile nicht mehr, was wir noch anstellen könnten. Wenn ein Leckerli braun überzogen ist, riecht es nach Afrika – und schon ist es rassistisch. Selbst der Name Afrika wird rassistisch angehaucht hingestellt. Sollen wir den Kontinent umbenennen wie den Bahlsen-Keks? Ich habe afrikanische Freunde, die schütteln nur den Kopf. Habt ihr in Deutschland nicht viel wichtigere Probleme zu lösen, als Diskussionen über die Umbenennung eines Kekses anzustoßen?

Es sieht so aus, als seien wir diesen Strömungen hilflos ausgeliefert. Eine Minderheit entfacht in den sozialen Medien einen Shitstorm, ohne dass die Gesellschaft überhaupt die Möglichkeit hat, sich dazu zu äußern. Ein ganz gezieltes Trauerspiel.

HAZ-Leser Jörg Brandt aus Langenhagen: „Hunger bekämpfen, nicht Keksnamen“

Die Kirche sollte im Dorf gelassen werden. Die „Afrika“-Kekse sind mir über Jahrzehnte ans Herz gewachsen, weil sie so gut schmecken und für mich etwas Besonderes sind. Zu keiner Zeit habe ich bei Kauf und Verzehr rassistische oder andere verachtende Gedanken gehabt. Der Begriff Afrika steht für mich für Sonne, gute Kakaobohnen, aus denen gute Schokolade hergestellt wird, Leichtigkeit ... Zugegeben, an die seit Jahrzehnten hungernden Kinder denke ich regelmäßig. Da müsste angesetzt werden – und nicht bei dem Namen für einen gutschmeckenden Keks.

HAZ-Leserin Monika Kippenberg aus Garbsen: „Überzogener Moralismus“

Danke für Ihren Artikel. Ich werde mich nicht über den überzogenen Moralismus ärgern, sondern meine letzten „Afrika“-Kekse genießen. Hoffentlich bezieht die Firma Bahlsen weiterhin die benötigte Kakaomenge aus dem entsprechenden Kontinent.

HAZ-Leser Manfred E. Friedrich aus Velber: „Was wird aus den olympischen Ringen?“

Ein Kekshersteller hat sich dem Druck der Aktivisten gegen Rassismus gebeugt. Jetzt ist also auch Afrika ein rassistischer Begriff. Und eine neue Variante ist kreiert worden – Alltagsrassismus. Weil jeder, der bisher eine „Afrika“-Waffel von Bahlsen verzehrt oder (noch viel schlimmer!) „genossen“ hat, besagten Alltagsrassismus begangen hat. Bahlsen hat nun einen Ausweg gefunden und seine Waffel umbenannt. In Perpetum.

Aber was soll nun, wenn das Unternehmen aus Hannover zum Vorreiter einer umwälzenden expliziten Veränderung wird, mit Afrika geschehen? Den schwarzen Kontinent(an dem hat sich bislang noch niemand auf der Welt gestört) umbenennen? Zum Beispiel in „der namenlose Kontinent“?

Das Thema könnte auch die internationale Sportwelt beschäftigen. Was geschieht dann zum Beispiel mit dem schwarzen der fünf olympischen Ringe, der bekanntlich den Kontinent Afrika repräsentiert? Man könnte ihn zum Beispiel durch einen weißen Ring ersetzen. Aber das wäre dann ja erst recht rassistisch.

Wie sensibel man heute in seiner Wortwahl sein muss, hat kürzlich ein TV-Reporter bei einem Spiel des FC Bayern demonstriert. Die Münchner spielten in schwarzer Kluft. Eine Szene schilderte der Reporter so: „Kein Schwarzer in der Nähe, äh – ich meine, kein Bayern-Spieler im schwarzen Trikot.“

HAZ-Leser Ingo Rehländer aus Winsen/Aller: „Infiziert mit Political Correctness“

Wie viele vom Political-Correctness-Wahn infizierte Menschen haben einen an der „Afrika“-Waffel? Dann dürfte es schon lange auch keinen Ostfriesentee mehr geben.

HAZ-Leser Helmut Päplow aus Garbsen: „Es gibt wichtigere Probleme“

Man kann einfach nur noch wütend darüber werden, was sich so manche Bürger unserer Republik für Gedanken über Warenbezeichnungen machen. Als ob es nichts Wichtigeres gibt, als über Straßenbezeichnungen nachzudenken. Nun ist das Bäckerhandwerk dran.

Nur traurig, dass diese Meinungen in Hannover wieder auf fruchtbaren Boden treffen. Über Jahrzehnte waren die „Afrika“-Kekse in Hannover ein Begriff und bei Bahlsen ein Renner. Wer kauft denn einen Keks, der „Perpetum“ heißt? Ich jedenfalls kann mit diesem Namen nichts anfangen. Wie lange wird es beim Bäcker noch „Amerikaner“ und „Berliner“ geben? Oder beim Metzger „Frankfurter Würstchen“ und „Wiener Schnitzel“? Für mich hat der Name „Afrika“ absolut nichts mit Rassismus zu tun.

Wie sagte schon der aus Hannover stammende Theo Lingen: Traurig, traurig, traurig.

