Hannover

Erneut wird in der kommenden Woche ein Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) Teile des Bahnverkehrs in Hannover lahmlegen. Der Hauptbahnhof Hannover ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt – deshalb ist auch in der Region mit erheblichen Einschränkungen zu rechnen.

Wie stark werden Fahrten eingeschränkt?

Die Bahn will zwar ein Mindestangebot an Zügen aufrecht erhalten (siehe Liste der Züge unten). Dennoch fallen reihenweise Verbindungen aus. Voraussichtlich fährt an den Streiktagen noch ein Viertel der Fernzüge, im Regionalverkehr und bei S-Bahnen peilt die Bahn im Schnitt 40 Prozent an. Neben Zugausfällen sind Verspätungen zu erwarten. Beim Streik in der vergangenen Woche hatten Reisende Züge privater Betreiber genutzt, die dann teils sehr voll waren.

Wann wird gestreikt?

Der Streik beginnt im Personenverkehr am Montag um 2 Uhr und endet am Mittwoch um 2 Uhr. Damit bleiben die Züge genauso lange stehen wie beim ersten Streik in der vergangenen Woche. Fahrgäste haben jedoch zwei Tage mehr Zeit, sich auf den Streik einzustellen. Im Güterverkehr beginnt der Streik schon am Sonnabend um 17 Uhr. Reisende sollten sich vor Fahrtantritt informieren, ob ihr Zug fährt. Einzelne Verbindungen lassen sich auch hier prüfen.

Welche Hauptstrecken werden bedient?

Laut Bahn sollen auf ausgewählten Hauptstrecken etwa zwischen Berlin-Köln, Hamburg-Köln, Hamburg-Frankfurt oder München-Stuttgart die Fernzüge ab Montag im Zwei-Stunden-Takt fahren. Zwischen München und Berlin verspricht der Konzern mehrere Fahrten am Tag, ebenso zwischen der Hauptstadt und Frankfurt. „Die Anzahl der angebotenen Züge wird jedoch je nach Region stark schwanken“, hieß es am Freitag.

Das Mindestfahrplanangebot der Bahn Folgendes Mindestfahrplanangebot versucht die Bahn während des Streiks mit Zügen aufrechtzuerhalten. Zudem gibt es unter diesem Link PDFs der Bahn, auf denen konkrete Verbindungen auch am HBF Hannover aufgelistet sind. RE 1 (Nordddeich(Mole) - Bremen Hbf – Hannover Hbf): Die Züge verkehren vsl. im Zweistundentakt.

RE 9 (Osnabrück Hbf – (Bremen Hbf) – Bremerhaven-Lehe): Die Züge verkehren vsl. im Zweistundentakt zwischen Bremen Hbf und Osnabrück. Bitte nutzen Sie auf dem Streckenabschnitt Bremen Hbf und Bremerhaven-Lehe die NordWestBahn (RS2).

RB 45 (Braunschweig Hbf – Schöppenstedt): Die Züge verkehren vsl. im Zweistundentakt.

RB 46 (Braunschweig Hbf – Herzberg(Harz): Die Züge verkehren vsl. im Zweistundentakt.

RB 80/81 (Göttingen/Bodenfelde – Nordhausen): Die Züge beider Linien verkehren vsl. im Zweistundentakt kombiniert.

RB 82 (Göttingen – Kreiensen – Bad Harzburg): Die Züge verkehren vsl. im Zweistundentakt.

RB 86 (Einbeck Mitte – Göttingen): Die Züge verkehren auf diesem Streckenabschnitt planmäßig zwischen Einbeck/Mitte und Einbeck-Salzderhelden, durchgehende Züge von/nach Göttingen fallen aus.

RE 5 (Cuxhaven – Hamburg Hbf): Die Züge verkehren vsl. im Stundentakt.

S1 (Minden – Hannover Hbf – Haste): Die Züge verkehren vsl. im Zweistundentakt.

S2 (Nienburg - Hannover - Haste): Die Züge verkehren vsl. im Zweistundentakt.

S3 (Hannover Hbf – Hildesheim Hbf): Diese Züge fallen aus. Bitte nutzen Sie zwischen Hannover und Lehrte die Züge der Westfalenbahn (RE 60/RE 70).

S4 (Bennehmülen – Hannover Hbf): Diese Züge fallen aus. Bitte nutzen Sie zwischen Hannover und Hildesheim die Züge des erixx (RE 10).

S5 (Hannover Flughafen – Hameln (-Paderborn)): Die Züge verkehren zwischen Hannover Flughafen und Hameln/Bad Pyrmont im Stundentakt. Zwischen Hameln und Paderborn im Dreistundentakt.

S7 (Celle – Hannover Hbf): Diese Züge fallen aus. Bitte nutzen Sie zwischen Hannover und Lehrte die Züge der Westfalenbahn (RE 60/RE 70).

Wie wird die Situation in den Zügen sein?

Die Bahn rechnet mit einer hohen Auslastung der wenigen Züge, die im Streik-Zeitraum fahren werden. Sie rät daher zu einer Sitzplatzreservierung. Außerdem empfiehlt sie Reisenden das Tragen einer FFP2-Maske, Abstands- und weitere Corona-Maßnahmen seien zu achten.

Was gilt jetzt für Tickets?

Fahrkarten, die von dem Streik am Montag und Dienstag betroffen sind, sollen auch schon ab diesem Wochenende bis einschließlich zum 4. September genutzt werden können. Auch bei Spar- und Supersparpreisen werde die Zugbindung entsprechend aufgehoben. Läuft es wie beim vergangenen Mal, könnten die Züge schon am Mittwochvormittag wieder weitgehend normal fahren.

Wann werden Fahrpreise erstattet?

Ab einer Verspätung von 60 Minuten am Zielbahnhof erhalten Reisende 25 Prozent ihres gezahlten Fahrpreises für die einfache Fahrt zurück, ab 120 Minuten Verspätung werden 50 Prozent des Ticketpreises erstattet. Bei einer erwarteten Verspätung der Ankunft am Zielbahnhof von mehr als 60 Minuten können Betroffene zudem von der Reise zurücktreten und sich so den vollen Fahrpreis erstatten lassen. Diese Ansprüche können mit dem Fahrgastrechte-Formular online, im Zug oder in einem DB-Büro geltend gemacht werden.

Wo bekomme ich aktuelle Infos?

Informationen über die Streiklage speist die Deutsche Bahn schrittweise in die Fahrplanauskunft und die App ein. Auch eine Streikhotline steht Fahrgästen unter der Telefonnummer 08000/99 66 33 zur Verfügung. Reisende sollten sich vor Fahrtantritt informieren, ob ihr Zug fährt. Einzelne Verbindungen lassen sich auch hier prüfen.

Worum geht es bei dem Streik?

Die GDL kämpft unter anderem für eine bessere Bezahlung und fordert Lohnerhöhungen wie im öffentlichen Dienst von rund 3,2 Prozent sowie eine Corona-Prämie von 600 Euro im laufenden Jahr. Anders als die größere Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will sie in diesem Jahr keine Nullrunde bei den Gehältern akzeptieren.

Von dpa/lok