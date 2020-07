Hannover

Für die einen ist es nur der zugige Marktplatz. Andere haben hier schon den Heiligen Geist wehen sehen. Vor drei Jahren war es, beim großen Fest zum Reformationsjubiläum. Da sollten im Rahmen einer Wette 500 Sänger an der Marktkirche zusammenkommen, um gemeinsam ein Halleluja anzustimmen. „Am Ende kamen mehr als 2000“, sagt Rainer Müller-Brandes und schmeckt dem grandiosen Moment noch einmal nach. „Das war ein großes, offenes Fest für die ganze Stadt – da müssen wir als Kirche hin!“, sagt er.

„... da müssen wir hin!“: Der künftige Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes vor der Marktkirche. Quelle: Katrin Kutter

Wohin sich Hannovers Kirche bewegt, wird der groß gewachsene Mann mit den weißen Haaren und dem jungenhaften Lachen künftig maßgeblich mitentscheiden. Der Stadtkirchentag hat den 52-Jährigen mit großer Mehrheit zum neuen Stadtsuperintendenten gewählt, ab dem 1. Oktober ist Müller-Brandes der Oberste von rund 180.000 evangelischen Christen in der Region.

„Sehense zu, dass das Soziale bleibt“: Müller-Brandes im Gespräch mit Reinhard, den er von Veranstaltungen für Wohnungslose kennt. Quelle: Katrin Kutter

Davon hat auch Reinhard gehört, der gerade am Luther-Denkmal vorbeikommt. Reinhard ist 65 und sagt von sich selbst, dass das Leben „an ihm vorbeigerutscht ist“. Er hat mit dem Diakoniepastor schon Weihnachten verbracht, bei den Feiern für Wohnungslose. „Tach, Herr Müller-Brandes, Sie sind befördert worden, was?“, gratuliert Reinhard und hebt die Dose in seiner Hand.

Das soziale Gesicht der Kirche

Kaum jemand verkörpert das soziale Gesicht der Kirche so wie Müller-Brandes. Obdachlose, Armutsmigranten – um sie alle hat der Herausgeber des Straßenmagazins „Asphalt“ sich gekümmert, getreu seinem Credo, dass die Kirche sich nicht nur um sich selbst drehen darf.

Das soziale Gesicht der Kirche: Rainer Müller-Brandes (rechts) mit HAZ-Redakteur Simon Benne am Luther-Denkmal. Quelle: Katrin Kutter

„Kriegense jetzt auch mehr Geld?“, fragt Reinhard ohne falsche Scheu. Nein, das nicht, aber er habe ja, was er brauche, versichert Müller-Brandes. „Dann sehense zu, dass das Soziale bleibt!“, ermahnt ihn Reinhard mit rauer Stimme. „Das will ich tun“, verspricht der Pastor im Schatten der Marktkirche.

Gegenüber ist sein künftiger Dienstsitz, das Hanns-Lilje-Haus. In den Neunzigern hat der junge Theologe hier seine Ethikprüfung fürs zweite Staatsexamen gemacht, bei Hans Werner Dannowski. „Da hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich mal als sein Nachfolger hier einziehe“, sagt er.

„Hätte mir nicht träumen lassen, hier einmal einzuziehen“: Rainer Müller-Brandes nahe dem Hanns-Lilje-Haus. Quelle: Katrin Kutter

Mit strammen Schritt marschieren wir durch die City. Müller-Brandes stammt aus einer Juristenfamilie, er wuchs in Gehrden auf. Seine Eltern waren kirchlich engagiert, er selbst war Pfadfinder. Der Vater von drei Kindern erzählt, dass sie bald umziehen werden, von Burgdorf, wo er früher auch Gemeindepastor war, in die neue Dienstwohnung in Waldheim. Seine Frau Christine, die Kinderärztin Auf der Bult ist, hat es dann nicht mehr so weit zur Arbeit. Er erzählt, dass er neben Texten des Theologen Fulbert Steffensky auch gerne französische Krimis liest und Schlagzeug spielt.

Strammen Schrittes durch die City: Rainer Müller-Brandes (links) mit HAZ-Reporter Simon Benne. Quelle: Katrin Kutter

Ein Mann der leisen Beharrlichkeit

Müller-Brandes spricht leise. Er drängt sich nicht auf, macht nicht viel Aufhebens um sich selbst. Doch man sagt ihm auch eine gewisse Beharrlichkeit nach. Er hat es geschafft, die komplizierten Strukturen des Diakonischen Werks in einer Gemeinnützigen GmbH mit rund 1200 Mitarbeitern zu bündeln. Ein organisatorischer Kraftakt, abgearbeitet mit ruhiger Hand.

Endlose kirchliche Palaver-Runden liegen ihm nicht. „Ich bin manchmal ungeduldig – Gespräche müssen irgendwann auch zu einem Ergebnis kommen“, sagt er. Im neuen Job warten viele Gespräche auf ihn. In etlichen Gemeinden etwa ist vor Jahren buchhalterisches Chaos ausgebrochen, als der Haushalt auf das Doppik-System umgestellt wurde. „Inzwischen sind wir da gut vorangekommen, aber wir sind noch nicht am Ziel“, sagt er.

„Die Kirche muss sich ihre Tagesordnung von der Welt bestimmen lassen“: Müller-Brandes vor dem Karstadt-Haus in der Georgstraße. Quelle: Katrin Kutter

Vor dem Karstadt-Haus, das geschlossen werden soll, bleibt er plötzlich stehen. „Warum sollten wir hier nicht mal einen Gottesdienst vor der Tür für die Mitarbeiter machen?“, sagt er. „Die Kirche muss sich ihre Tagesordnung doch von der Welt bestimmen lassen.“

In der düsteren Unterführung am Hauptbahnhof: Rainer Müller-Brandes (l.), Simon Benne. Quelle: Katrin Kutter

Weiter geht es durch die Schillerstraße und die düstere Unterführung am Hauptbahnhof. Um den Raschplatz herum lagern vermeintlich dunkle Gestalten, denen vorsichtige Gemüter lieber aus dem Weg gehen. Er aber bewegt sich fast schlafwandlerisch zwischen ihnen hindurch, grüßt und wird gegrüßt. Er erzählt von der Arbeit im Obdachlosenladen Mecki, vom Aufbau des Aufenthaltsraums Kompass. „Wenn man will, geht in Hannover schon was“, sagt er.

Hochzeit von Obdachlosen

Eine Gruppe Obdachloser, die hinterm Bahnhof sitzt, kennt er von einer Trauerfeier. Eigentlich sollte es für die Verstorbene eine anonyme Beisetzung des Ordnungsamtes geben. „Wir haben uns die Urne aber vorher ausgeliehen, um gemeinsam in der Kreuzkirche Abschied zu nehmen“, sagt er. „Das war schon eine sehr intensive Trauerfeier.“ Er hat Obdachlose auch schon getraut. „Dem lieben Gott ist egal, ob dabei ein ordnungsgemäßes Stammbuch vorliegt“, sagt er.

Partei für die Schwachen ergreifen: Rainer Müller-Brandes auf den Stufen zum Raschplatz. Quelle: Katrin Kutter

Wir lassen uns auf den Stufen am Raschplatz nieder. In der Runde unter uns kreist die Kornflasche, auf dem Platz kreist ein Streifenwagen. Müller-Brandes hat für die Mühseligen und Beladenen, die hier gestrandet sind, immer Partei ergriffen, auch als die Debatten um die Trinkerszene sehr emotional geführt wurden. „Es gibt Menschen, für die dieser Platz ihr Wohnzimmer ist“, sagt er.

„Unsere Inhalte werden durch die Austrittszahlen nicht schlechter“: Rainer Müller-Brandes nahe dem Hauptbahnhof. Quelle: Katrin Kutter

Der Jammerton, den man kirchlichen Sozialarbeitern gern nachsagt, ist ihm dabei fremd. Um die Solidarität in der Gesellschaft stehe es schließlich gar nicht so schlecht, sagt er. „In der Corona-Krise haben sich binnen weniger Tage 500 Menschen gemeldet, die sich bei unserer Aktion ,Wir helfen helfen‘ engagieren wollten.“ Auch der dramatische Anstieg der Kirchenaustritte lässt ihn nicht verzweifeln: „Unsere Inhalte werden durch die Austrittszahlen nicht schlechter – wir haben etwas zu sagen“, betont er.

Was ist ein Stadtsuperintendent? Als Stadtsuperintendent leitet Rainer Müller-Brandes den evangelisch-lutherischen Stadtkirchenverband Hannover. Dieser Kirchenkreis umfasst 60 Kirchen- und Kapellengemeinden in Hannover, Garbsen und Seelze mit rund 180.000 Mitgliedern. Der Stadtkirchenverband gehört zum Sprengel Hannover, der rund 510.000 Mitglieder zählt und die Region Hannover sowie Teile der Landkreise Nienburg und Schaumburg umfasst. Dieser wird von Regionalbischöfin Petra Bahr geleitet. Die Landeskirche, an deren Spitze Landesbischof Ralf Meister steht, zählt insgesamt sechs Sprengel.

In der Religion zählen eben Wahrheiten. Nicht Mehrheiten. „Ich bin jedenfalls gerne Christ, um mit anderen für eine bessere Welt zu sorgen“, sagt er auf den Stufen des Raschplatzes. Bessere Welt? Er weiß ganz genau, wie naiv das für viele klingt. „Große Worte, was?“ fügt er dann hinzu. Und lächelt wie einer, der nichts für unmöglich hält.

Am 6. September, 10 Uhr, wird Müller-Brandes mit einem Gottesdienst als Diakoniepastor vor der Marktkirche verabschiedet. Am 11. Oktober, 15 Uhr, ist in der Kirche der Gottesdienst zur Amtseinführung als Superintendent.

Von Simon Benne