In den Jahren vor Corona registrierte Hannovers Sparkasse in den Monaten März und April regelmäßig gut 3 Millionen Transaktionen an den Bargeldautomaten. In diesem Jahr waren es nur 1,98 Millionen. Lokale Händler bestätigen, dass die Nutzung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs in Zeiten der Pandemie spürbar zunimmt.