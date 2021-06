Hannover

Einst war es ein barocker Festraum im Freien. Pompöse Theater- und Opernaufführungen, Bälle und Maskeraden lockten die höfische Gesellschaft aus ganz Europa ins Gartentheater nach Herrenhausen – es wurde viel getanzt und opulent getafelt. Etwas vom Glanz vergangener Zeiten sollen auch die heutigen Besucher erahnen können. Denn das um 1690 errichtete Heckentheater, das weltweit erste und älteste seiner Art, ist in einem gartenhistorischen Restaurierungsmarathon zu großen Teilen in seinen Originalzustand zurückversetzt worden. Mit ein bisschen Fantasie wird dort die Ära von Kurfürst Ernst August und Kurfürstin Sophie wieder lebendig.

Gartendirektor Ronald Clark posiert vor den restaurierten Goldfiguren des Gartentheaters in Herrenhausen. Quelle: Ilona Hottmann

Großer Auftritt für den Gartendirektor

Gartenchef Ronald Clark hatte am Dienstag auf der nach altem Vorbild neu gestalteten Bühne seinen großen Auftritt. „Wir hätten nicht gedacht, dass wir das schaffen“, sagte er mit bewusstem Pathos in der Stimme – und strahlte inmitten der goldenen Figuren am Bühnenrand vor Freude. Die Goldfiguren spielen in dem Stück rund um die Gartensanierung eine wichtige Rolle.

Schon vor gut zehn Jahren gab es erste Ideen, wie die international bedeutsame Theateranlage optisch zu ihren Wurzeln geführt werden könnte. Nach einer langen Planungsphase in Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz und der Leibniz-Uni lag 2018 ein stimmiges Konzept vor. Ziel war es, die Eingriffe in die barocke Gartenstruktur, die diese vor allem in den Dreißiger- und Sechzigerjahren des 20. Jahrhunderts stark verändert hatten, wieder rückgängig zu machen.

Kegelförmige Linden und locker gepflanzte Hecken prägen nun die Bühne des Gartentheaters. Quelle: Moritz Frankenberg (dpa)

Freie Sicht auf Galerie und Parterre

In zwei Bauabschnitten – im Winter 2019/2020 und in den vergangenen Wintermonaten – wurde die Anlage für 500.000 Euro erneuert. Zunächst war der Zuschauerraum an der Reihe, danach folgte der Bühnenbereich. In beiden Fällen galt: Die kastenförmigen, rund 50 Jahre alten Linden mussten verschwinden. Sie haben 38 jungen Exemplaren mit einem typisch barocken, kegelförmigen Schnitt Platz gemacht. Auch die dicht gepflanzten Hainbuchenhecken, die das Theater auf 200 Metern vom übrigen Garten regelrecht abschirmten, hatten keine Zukunft. Ihre botanischen Nachfolger wurden in lockeren Abständen in die Erde gebracht. Fortan ist der Blick in Richtung Galeriegebäude wieder frei, das Große Parterre mit der Glockenfontäne können die Besucher des Theaters nun ebenfalls von ihren Plätzen aus sehen.

Besondere Hingucker aber sind die 30 vergoldeten Figuren – wagemutige Faune, mythische Naturgeister, ein Borghesischer Fechter, die Venus Medici und andere Vertreter des barocken Kunstgeschmacks. Bereits 2009 waren 18 der aus Blei gegossenen, mehr als 300 Jahre alten Originale nach ihrer Restaurierung auf die Bühne des Theaters zurückgekehrt. Geldgeber war die Wenger-Stiftung aus Düsseldorf, die auch die jüngste Aufarbeitung weiterer zwölf Statuen (die allerdings Bronzerepliken sind) finanzierte und damit insgesamt rund 480.000 Euro spendierte. Ganz dem historischen Vorbild entsprechend, bevölkern die Figuren nun auch die Balustrade des Zuschauerraums, neu hinzugekommen ist zudem der Standort auf der Kaskade am Bühnenende.

„Sommernächte“ starten am 30. Juli Die Reihe „Sommernächte im Gartentheater“ startet in eine neue Runde: Vom 30. Juli bis zum 29. August ist die Bühne Veranstaltungsort für Livekonzerte, Poetry-Slams und Kinofilme. Mehr als 20 Termine stehen auf dem Programm. Hier eine Auswahl: Zum Auftakt am 30. Juli präsentiert Singer-Songwriter Pohlmann ab 20.30 Uhr seine Songs. Am 6. August ist die Bigband Fette Hupe ab 21.15 Uhr mit für das Gartentheater komponierten Melodien zu hören; die Berliner Band Dota folgt am 7. August um 21 Uhr. „Macht Worte!“ heißt es am 20. und am 22. August jeweils um 17 und 20 Uhr, wenn Poetry Slam die Bühne bestimmt. Kino im Freien gibt es unter anderem am 27. August ab 20.30 Uhr mit dem Klassiker „Mary Poppins“. Am 28. August um 18 Uhr beginnt eine Drehbuchlesung mit den Filmemacherinnen Annette Hess, Nina Weger und Franziska Stünkel; ab 20.30 Uhr wird Stünkels neuer Film „Nahschuss“ gezeigt. Das gesamte Programm ist unter gartentheater-herrenhausen.de zu finden, der Vorverkauf hat begonnen.

30 Goldfiguren bevölkern nun die Bühne. Quelle: Ilona Hottmann

Nicht nur die Geschichte des Gartentheaters ist bedeutsam: Jahr für Jahr wird die Anlage ausgiebig für Freiluftveranstaltungen genutzt – ob bei den Kunstfestspielen, dem Kleinen Fest oder für die Veranstaltungsreihe „Sommernächte“. Dank der Corona-Lockerungen können sich die Gäste nun besonders auf Darbietungen vor original barocker Kulisse freuen.

Von Juliane Kaune