Hannover

Seit Wochen sind die Fahrspuren auf dem Friedrichswall verengt, weil dort Arbeiten an der Gosse nötig waren. Von Montag an wird nun die Fahrbahndecke erneuert, bis 19. Juli steht pro Richtung überwiegend nur eine Fahrspur zur Verfügung. Weil in der gleichen Zeit an der Nord/LB Scheiben getauscht werden, wird es auch am Aegi eng.

Auch der öffentliche Nahverkehr der Üstra ist betroffen. Die Linie 120 fährt bis zum 19 Juli nur bis zum Waterlooplatz.

Autofahrer sollten den Bereich am besten meiden.

Von Conrad von Meding