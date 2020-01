Linden-Mitte

Am Tag zuvor war Matthias Bohrßen (26) mit seinem Trecker da und ist laut hupend durch die Stadt gefahren, um seinen Unmut über die Agrarpolitik der Bundesregierung zum Ausdruck zu bringen. An diesem Sonnabendvormittag steht der Ackerbauer aus Groß Munzel, einem Stadtteil von Barsinghausen, auf dem Lindener Marktplatz, verteilt Tütchen mit Blumensamen an Marktbesucher und diskutiert mit ihnen über den Klimawandel.

„Wir brauchen beides“, sagt Bohrßen, der in Göttingen Agrarwissenschaft studiert und gerade an seiner Masterarbeit über Biodiversität schreibt: „die lautstarken Demonstrationen, die uns in die Medien bringen, und das direkte Gespräch mit dem Verbraucher, um Verständnis für unseren Protest gegen die Politik zu wecken.“ Landvolk-Vorsitzender Volker Hahn nennt die Aktion auf dem Markt „der Landwirtschaft ein Gesicht geben“.

Monika Gola, die am Sonnabendvormittag mit ihrer Enkelin Pia (15) auf dem Lindener Markt einkauft, meint, dass viele Menschen in der Stadt schlecht informiert seien. Die Politik solle mehr für die kleinen Betriebe tun, fordert sie, überhaupt hätten die großen Discounter wie Lidl und Edeka zu viel Macht. Sie selbst kaufe im Bioladen und auf dem Markt, aber auch mal im Supermarkt, sagt die Rentnerin. Landwirte sollten die Menschen in ihrer näheren Umgebung ernähren, aber nicht die ganze Welt, fügt sie hinzu.

Nachfrage bestimmt das Angebot

„Wir produzieren das, was der Verbraucher will“, sagt Björn Estorf (51), der in Springe unter anderem Rüben und Kartoffeln anbaut. Er selbst hat Speisekartoffeln im Angebot, produziert aber auch den Rohstoff für die Pommes Frites einer Fastfoodkette. Der Verbraucher bestimme, wie nachhaltig die Landwirtschaft sei. „Warum wollen die Leute im Winter Erdbeeren?“, fragt er. Man könne doch auch Kohl essen, der gerade Saison habe. Tatsächlich aber steige der Import von Lebensmitteln jährlich um 2,5 Prozent. „Wir wollen die Erde nicht kaputtmachen, wir wollen sie an unsere Kinder weitergeben“, unterstreicht er.

Erbeeren im Winter? Der Springer Landwirt Björn Estorf. Quelle: Samantha Franson

„Mein Ururgroßvater hat schon Landwirtschaft betrieben“, betont auch Bohrßen, „ich möchte, dass mein Ururenkel das auch noch machen kann, wenn er denn Lust dazu hat.“ Dem Einwand von Rentnerin Gola, dass es bestimmt auch Bauern gebe, die zu viel düngten, hält er entgegen, dass die Landwirte „jede Menge Auflagen und Kontrollen“ zu beachten hätten – schwarze Schafe jedoch gebe es wohl in jeder Branche.

„ Fridays for Future und wir haben dasselbe Ziel“

Die Klimaaktivisten von Fridays for Future und die Landwirte verfolgen nach Ansicht von Landwirt Justus von Langwerth (22) dasselbe Ziel: „Wir leben alle auf dieser Erde, und wir brauchen Gemüse und Obst, um uns zu ernähren.“ Rolf Hormann (78) ist extra aus Oberricklingen zum Lindener Markt gekommen; nicht nur, um Lauch und Karotten zu holen, sondern vor allem, um mit den Bauern zu diskutieren. In vielem ist er sich einig mit von Langwerth. „Das Billigfleisch aus Argentinien macht unseren deutschen Landwirten das Leben schwer“, sagt Hormann, Justus von Langwerth erzählt von seinem Onkel, der Schweinebauer war, aber aufgegeben hat. Man müsse Agrarzölle erheben.

„Billigfleisch aus Argentinien macht unseren Landwirten das Leben schwer“: Rolf Hormann und seine Frau Herta im Gespräch mit Landwirt Justus von Langwerth (rechts). Quelle: Samantha Franson

Wer nachhaltige Produkte wolle, der müsse auch bereit sein, dafür entsprechend mehr zu bezahlen, findet Hormann. Das Essen sei längst nicht der größte Posten, für den die Menschen im Alltag am meisten ausgäben. Nach jüngsten Untersuchungen geben die Deutschen gut 10 Prozent ihres Einkommens für Lebensmittel aus, in Dritte-Welt-Ländern wie Nigeria sind es 56 Prozent. Andererseits wächst in Deutschland die Bereitschaft, für Bioprodukte und artgerechte Haltung mehr zu bezahlen.

Landwirte mit Gesprächen zufrieden Nach einer Stunde zieht Volker Hahn eine positive Zwischenbilanz. „Die Resonanz war bislang sehr gut, wir hatten viele tolle Gespräche“, sagt der Vorsitzende des Landvolks Hannover zum Dialog zwischen Landwirten und Verbrauchern. Hahn hat sich auf dem Markt auf dem Moltkeplatz in Hannover-List umgesehen. „Der Markt ist das eine Marktsegment, dort kaufen viele Menschen schon sehr regional und produktbewusst“, sagt Hahn. „Aber das viel größere Marktsegment sind die Supermärkte.“ Die Verbraucher müssten mehr Verständnis für die Belange der Bauern bekommen, und zugleich müsse sich sich auch die Landwirtschaft wandeln, aber da sei schon sehr viel in Bewegung – auf beiden Seiten. Carsten Fricke, Landwirt aus Uetze, merkt kritisch an, dass Jahr für Jahr in Deutschland 70.000 bis 80.000 Tonnen Lebensmittel einfach weggeworfen würden. Der Landwirt hat eine zunehmende Entfremdung der Stadtbevölkerung von den Belangen der Agrarwirtschaft beobachtet. „Heute fragen die Menschen, ob man wirklich am Sonntagabend noch das Getreide mähen müsse. Ob es nicht auch am Montagvormittag reiche?“

Von Saskia Döhner