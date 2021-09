Hannover

Zuwachs für das wachsende Immobilienimperium des Rennvereinsvorsitzenden Gregor Baum: Seine Baum-Unternehmensgruppe hat den Zuschlag erhalten, die Gebäude der Industrie- und Handelskammer (IHK) am Cityring nach deren Auszug 2023 zu übernehmen.

Baum übernimmt IHK-Gebäude in Hannover

Die IHK errichtet sich einen Neubau am Bischofsholer Damm im Stadtteil Bult. Der Verkauf der denkmalgeschützten Nachkriegszentrale mit den benachbarten Vorkriegsvillen am Schiffgraben soll das Projekt gegenfinanzieren.

Soll Mitte 2023 fertig sein: Der Neubau für die IHK am Bischofsholer Damm in Hannover, den die hannoversche Bauwo errichtet. Quelle: Macina

Über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Baum hatte sich in einem mehrstufigen Vergabeverfahren mit anfangs acht Bietern durchgesetzt. Insgesamt gehören neun Immobilien im Bereich Schiffgraben, Berliner Allee und Königstraße zu dem Ensemble.

Stillschweigen zu Preis

Gerhard Oppermann, Präsident der IHK Hannover, sprach davon, dass „in einem transparenten Verkaufsprozess ein für die IHK attraktives und verbindliches Angebot“ erreicht worden sei. Baum sagte, er sehe den Kauf als langfristiges Investment, das den eigenen Immobilienbestand in der Innenstadt um ein historisches Ensemble ergänze. Die genaue Nutzung steht noch nicht fest.

Hotels, Bürohäuser und Wohngebäude

Die Baum-Gruppe hatte unter anderem bereits die ehemalige Sparkassen-Zentrale am Aegi gekauft und teilweise an die Stadt für ihr Bürgeramt vermietet. Darüberhinaus hat sie das ehemalige VHS-Gebäude gegenüber dem Rathaus gekauft und saniert und jetzt als Zentrum für Zeitgeschichte an die Stadt zurückvermietet. Der Unternehmensgruppe gehören aber auch verschiedene Hotels und Bürogebäude in der Stadt sowie diverse Wohnimmobilien in Garbsen.

Von Conrad von Meding