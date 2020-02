Hannover

Im Berggarten sind Bagger angerückt. Die Baufahrzeuge haben direkt am Garteneingang mit den Abrissarbeiten der alten Toilettenanlage und eines angrenzenden Lagerraums begonnen. An gleicher Stelle wird ein neues Gebäude entstehen, das künftig als Vortrags- und Veranstaltungsraum dienen wird. Herrenhausens Gartendirektor Ronald Clark rechnet mit einem Jahr Bauzeit. Das bedeutet aber nicht, dass die Gäste so lange ohne Toiletten auskommen müssen: Eine stand- und wetterfeste WC-Containeranlage, die auch behindertengerecht ist, wurde bereits aufgebaut.

„Grüne Schule“ für Kinder

Die alten Toiletten stammten noch aus den Fünfzigerjahren und mussten dringend ausgetauscht werden. Zudem fehlt im Berggarten schon lange ein zentraler öffentlicher Raum, in dem Veranstaltungen möglich sind. In dem 200 Quadratmeter großen Neubau soll nun beides unter einem Dach vereint werden. Der geplante Saal wird 80 Personen Platz bieten, er soll vor allem als Unterrichtszimmer für die „Grüne Schule“ genutzt werden, in der Kinder die botanischen Sammlungen der Gärten erkunden.

Schlicht und modern: So soll der Neubau Im Berggarten aussehen. Quelle: Hübotter + Stürken + Dimitrova Architektur und Stadtplanung Hannover (HSD-Hannover)

Neuer Eingang zu den Toiletten

Der flache Neubau wird 1,3 Millionen Euro kosten, 300.000 Euro davon übernehmen die Freunde der Herrenhäuser Gärten. „ Berggartenhaus“ soll der kubische Bau mit Sandsteinsockel und Stelen heißen, dessen Dach begrünt wird. Der Eingang zu den Toiletten wird versetzt, sodass Gartenbesucher das Gelände nicht mehr verlassen müssen, um das WC aufzusuchen – was bisher der Fall war. Vier Damenklos und vier Pendants für Herren sowie zwei Behindertentoiletten sind vorgesehen. Die Containeranlage für die Übergangszeit sei vergleichbar ausgestattet, sagt Clark. Der Neubau grenzt direkt an die historische Mauer des Berggartens, die jüngst aufwendig saniert wurde – nur der Putz in der typisch gelben Farbe fehlt noch.

Die Mauer am Berggarten ist fast fertig saniert, sie muss nur noch verputzt werden. Quelle: Moritz Frankenberg

Schauhaus wird ab 2021 gebaut

Ein weitaus größeres Bauvorhaben steht im Berggarten im kommenden Jahr an: Für rund 5 Millionen Euro wird ein neues Schauhaus errichtet. Das in die Jahre gekommene Kanarenhaus soll abgerissen und durch einen größeren Komplex ersetzt werden. Gezeigt werden zum einen die kanarischen Pflanzen, zum anderen will Clark eine gigantische Seerose mit dem klangvollen Namen „Viktoria Regia“ ausstellen. In einem dritten Bereich sollen tropische Schmetterlinge umherflattern. „Im Herbst werden die Planungen weitgehend abgeschlossen sein“, erklärt der Gartendirektor. Bis dahin will er auch noch Geld von Spendern und Sponsoren einwerben, die den Bau mitfinanzieren könnte. Wenn dann die Ratspolitiker zustimmen, steht einem Baubeginn 2021 nichts mehr im Wege.

