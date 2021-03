Hannover

In den Osterferien kommt es wegen mehrerer Baustellen im Bereich des Maschsee-Nordufers und der Stadionbrücke zu Verkehrsbehinderungen. Wegen verminderter Tragfähigkeit der Leinebrücke am Arthur-Menge-Ufer sind dort Straßenbauarbeiten erforderlich. Deshalb wird die Straße zwischen Bruchmeisterallee und Kurt-Schwitters-Platz von Montag, 29. März, bis einschließlich Sonntag, 11. April, zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Sprengel-Museum. Die Zufahrt zum Stadionparkplatz bleibt möglich. In der Gegenrichtung schildert die Stadt zwei alternative Umleitungsmöglichkeiten aus. Der Linienbusverkehr ist nicht betroffen.

Vollsperrung der Culemannstraße

Gleichzeitig finden vorbereitende Leitungsarbeiten für den blindengerechten Ausbau der Ampelanlage am Kurt-Schwitters-Platz statt, wofür auch Arbeiten in der Culemannstraße erforderlich sind. Diese muss von Dienstag, 6. April, bis Freitag, 16. April, voll gesperrt werden. Die Umleitung läuft über Willy-Brandt-Allee und Friedrichswall.

Baustelle Nummer drei betrifft die Ritter-Brüning-Straße zwischen Lodemannweg und Stadionbrücke mit Sanierungen der Fahrbahndeckschicht von Montag, 29. März, bis Mittwoch, 31. März. Die Straße bleibt befahrbar; es kann aber zu Stockungen kommen.

Von Bernd Haase