Das Bürgerbegehren für ein schnelleres Abschalten des Kohlekraftwerks in Stöcken hat am vergangenen Freitag begonnen. Bis zum Sommer wollen die Initiatoren rund 20 000 Unterschriften sammeln. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) begrüßt die durch das Bürgerbegehren ausgelöste Debatte. In einer Stellungnahme lobt er „das Engagement der Initiatorinnen und Initiatoren“ und schreibt: „Ich freue mich auf intensive Diskussionen in den kommenden Monaten.“

Bundesweit ist der Kohleausstieg bis 2038 verbindlich festgeschrieben. Enercity will schneller sein und sein Kohlekraftwerk bis 2030 schrittweise vom Netz nehmen – bis 2025 den ersten Block und bis 2030 dann auch den zweiten. Das Bürgerbegehren fordert das Abschalten bis 2026 und einen vollständigen Umstieg auf regenerative Energien.

„Energiegewinnung über fossile Brennstoffe nicht nachhaltig“

Onay weist darauf hin, dass „die Art der Energiegewinnung über fossile Brennstoffe“ einen hohen Ausstoß von Kohlendioxid bedeute und deshalb „nicht nachhaltig“ sei. „Stadtverwaltung und Enercity sind sich darin einig, dass der Kohleausstieg so schnell wie möglich gelingen muss“, sagt Onay. Dann aber müsse der Energiebedarf alternativ gedeckt und die von Industrie und Haushalten benötigte Fernwärme andernorts erzeugt werden. Es gelte nun, „eine Vorstellung von den finanziellen Konsequenzen eines früheren Ausstiegs aus der Kohle zu bekommen“.

Höhere Kosten bei schnellerem Ausstieg

Die Stadtwerke kalkulieren mit einer halben Milliarde Euro Kosten für den Umstieg bis 2030. Wenn es schneller gehen soll, wird es noch teurer – und die Stadtkasse würde weniger Gewinn von ihrem Tochterunternehmen erhalten. Zudem hat Enercity-Chefin Susanna Zapreva angedeutet, dass die höheren Kosten für die Stadtwerke „wirtschaftlich schwer umsetzbar“ seien. Das Bündnis „ Hannover erneuerbar“ betont, dass der Zeitraum immer kürzer werde, um das Pariser Klimaziel einzuhalten. Hier am Ort sei das Kohlekraftwerk Stöcken der größte Emittent des Treibhausgases Kohlendioxid.

