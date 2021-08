Hannover

Britta Lohmann redet nicht lange um den heißen Brei herum. „Die Corona-Zeit ist nicht leicht für uns“, sagt die Mitarbeiterin vom Spielpark Holzwiesen im Sahlkamp. Vor Corona hätten täglich bis zu 60 Kinder und Jugendliche das Haus besucht, sich zum Spielen, Hausaufgaben machen und Mittag essen verabredet. Das aber ist aufgrund der Kontaktbeschränkungen nun schon seit eineinhalb Jahren nicht mehr möglich. „Das hat uns anfangs wirklich Bauchschmerzen bereitet“, sagt Lohmann.

Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) steht daneben und hört zu. Für genau solche ehrlichen Erfahrungsberichte ist er an diesem Tag in den Sahlkamp gekommen. Mit den Betreuerinnen und Betreuern des Spielparks will er sich darüber unterhalten, wie sich die Situation in der Kinderbetreuung seit Beginn der Corona-Krise verändert hat. Und vor allem: wo es Probleme gibt.

„Der offene Charakter hat sich sehr verändert“

Denn die gibt es zweifellos. Auch im Spielpark Holzwiesen, der unter der Woche jeden Nachmittag geöffnet ist. Jeder darf kommen, wann und wie er will. Eigentlich. Denn zu Beginn der Pandemie musste das Konzept des Spielparks vorübergehend geändert werden. Hortkinder, die sich in der Notbetreuung befanden, und Kinder, die in ihrer Freizeit vorbeischauten, mussten strikt voneinander getrennt werden. Zudem durften nur noch maximal zehn Kinder gleichzeitig im Spielhaus sein. „Der offene Charakter des Spielparks hat sich dadurch sehr verändert“, sagt Lohmann.

Betreuer mussten Kinder wegschicken

Um allen gerecht zu werden, versuchten Lohmann und ihre Kolleginnen und Kollegen, feste Termine mit den Kindern zu vereinbaren. Trotzdem sei es vorgekommen, dass Kinder oder Jugendliche an der Tür standen, rein wollten und dennoch weggeschickt werden mussten, sagt Betreuerin Selvi Cevirme.

Zu Hochzeiten der Corona-Pandemie durften zeitweise nur noch maximal zehn Kinder gleichzeitig im Spielpark Holzwiesen anwesend sein. Inzwischen sind wieder 20 Kinder erlaubt. Quelle: Rainer Dröse

Dabei sind die Betreuerinnen und Betreuer für viele der Kinder und Jugendliche wichtige Bezugspersonen, die Ratschläge geben oder beim Lösen von Konflikten helfen. Oft würden die Kinder auch Themen von zu Hause mitbringen. Das Gespräch mit den Eltern sei dann jedoch oftmals schwierig. „Meistens kommen die Kinder dann am nächsten Tag nicht mehr wieder“, sagt Lohmann.

Doch auch aus anderen Gründen ist das pädagogische Mittagsangebot des Spielparks für viele Kinder im Stadtteil wichtig. Nicht jedes Kind bekommt zu Hause eine warme Mahlzeit, in anderen Familien werde erst so spät am Abend gegessen, dass die Kinder zwischendurch wieder Hunger haben. Für einen Euro können sie sich dann im Kinderhaus eine Mahlzeit kaufen. „Die Kinder laden sich untereinander ein. Einige kommen erst später, weil sie noch immer oder schon wieder Hunger haben“, sagt Cevirme.

Onay bedankt sich bei Betreuerinnen und Betreuern

Eines der Kinder, das regelmäßig den Spielpark Holzwiesen besucht, ist Elvira. Die Neunjährige kommt fast täglich zum Kinderhaus. Am liebsten spielt sie mit Lego oder auf dem Klavier, das in dem Kinderhaus steht. „Ich habe mich immer gefreut, herzukommen, auch wenn nur zehn Kinder rein durften“, sagt sie über das vergangene Jahr.

In den Sommerferien bietet der Spielpark besondere Aktionen für Kinder an. Quelle: Rainer Dröse

Für die meisten Kinder ist der Spielpark trotz Corona-Pandemie eine wichtige Anlaufstelle geblieben. „Es ist wichtig, diese Unterstützung für Familien durchgängig anzubieten und an die veränderten Umständen anzupassen“, sagt Onay und bedankt sich bei den Betreuerinnen und Betreuern für ihre Arbeit während der Corona-Pandemie.

Besondere Aktionen in den Ferien

Während der Sommerferien organisiert der Spielpark Tagesausflüge und Aktionen. Inzwischen dürfen wieder bis zu 20 Kinder das Kinderhaus besuchen. Der Spielpark Holzwiesen ist einer von elf Spielparks in Hannover und öffnet während der Sommerferien von Montag bis Freitag jeweils von 11.30 bis 17.30 Uhr. In der gesamten Stadt nutzen etwa 700 Kinder das Angebot der Kinderhäuser regelmäßig.

Von Leona Passgang