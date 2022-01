„Ich mag einfach die Vorstellung nicht aufgeben, dass die ,Goldenen Zwanziger’ noch anbrechen werden“, sagt Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay in seiner Neujahrsansprache, die jetzt als Videobotschaft auf den Seiten der Stadt zu sehen ist.

Onay dankt all jenen, die Hannover durch die Krise tragen – den Menschen in den Kliniken und Pflegeeinrichtungen, in den sozialen Einrichtungen, in den Unternehmen, in den Schulen und Kitas, in den kritischen Infrastrukturen wie Feuerwehr oder Polizei, in den Kultureinrichtungen, in der Kommunalpolitik und auch in den Verwaltungen. „Danke, dass Sie für die Stadt, die Menschen und die Gesellschaft einstehen“, sagte er und ergänzte: „Wir haben Hannover im vergangenen Jahr als solidarische Stadt erlebt.“

Optimistisch blickt der Oberbürgermeister in die Zukunft. Er sagt: „Wir erfinden unsere Stadt neu. Wir entwickeln sie: hin zu mehr Lebensqualität, hin zur Klimaneutralität, hin zu mehr Chancengleichheit und Teilhabe für alle.“ Und er lobt seine eigenen Projekte: die „Experimentierräume“, bei denen innerstädtische Areale vorübergehend vom Autoverkehr befreit wurden, den Ausbau des Fahrradroutennetzes oder den Zukunftsplan Kultur, der aus der Kulturhauptstadtbewerbung hervorgegangen ist. Auch für die Arbeit im Rathaus findet er anerkennende Worte: „Die Strukturen in der Verwaltung werden fortlaufend modernisiert. Die Führungsriege der Verwaltung ist wieder komplett. Wir haben kompetente Köpfe für unsere Stadt gewinnen können.“ Er betont, dass die Stadtverwaltung „mit hohen Ambitionen“ ins neue Jahr gehe: „Unser Anspruch ist es, den Service für die Menschen in unserer Stadt weiter zu verbessern.“

Sein Ziel bleibe „das digitale Rathaus“. Bürgerinnen und Bürger sollen in Zukunft alle wichtigen Angelegenheiten von der Verlängerung von Personalausweisen, über die Anmeldung von Hunden bis hin zu Bauanträgen online abwickeln können.

Dem Oberbürgermeister ist es wichtig, Haltung zu zeigen. Er sagt: „Antidiskriminierung, Chancengleichheit, Solidarität, Teilhabe, das Eintreten für eine humane Gesellschaft – das sind Werte, für die sich auch Hannover mit einem ganz besonderen Engagement stark macht.“ Und er schwärmt von den Großveranstaltungen, die es in diesem Jahr in Hannover geben wird: etwa die Konzerte von Guns ’n Roses, Imagine Dragons, Volbeat oder den Scorpions.

Onay schließt seine Neujahransprache mit den Worten: „Liebe Hannoveraner*innen, diese Stadt lebt und sie entwickelt sich. Lassen Sie uns also optimistisch und gleichzeitig achtsam im Umgang miteinander sein. Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen und uns den Mut und die Zuversicht, die komplexen Herausforderungen gemeinsam anzugehen. Wer weiß, womöglich beginnen für Hannover gerade die ,Goldenen Zwanziger’“.