Hannover

Es war keine gewöhnliche Sitzung, zu der der Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide jüngst zusammenkam. „Ich freue mich, Oberbürgermeister Belit Onay hier heute begrüßen zu können“, sagte Bezirksbürgermeister Harry Grunenberg ( SPD) gleich zu Beginn. Eine Stunde lang stellte sich Onay (Grüne) den Fragen des Gremiums und den Bürgern aus dem Stadtbezirk. Ein Thema wurde dabei besonders lange behandelt: Die Zukunft von neun sozialen Einrichtungen im Sahlkamp, die sich zur Hannoverschen Initiative für eine Soziale Stadt (HISS) zusammengeschlossen haben. Den Einrichtungen fehlen nach eigenen Angaben insgesamt fast 325.000 Euro für 2021 und 2022.

„Im Sahlkamp arbeiten viele freie Träger in prekären Verhältnissen“, erklärte Kirstin Heitmann ( SPD) und fragte Onay ganz direkt, was er für sie tun könne. Der Oberbürgermeister war mit diesem Thema schon vor seiner Wahl bei einem Stadtteilspaziergang konfrontiert worden. „Für mich war das Gespräch sehr prägend“, erinnerte sich der Grünen-Politiker. Die aktuelle Situation sei „eine große Belastung“, weil es keine wirkliche Planungssicherheit gebe. „Das ist ein Problem“ – allerdings habe die Stadt aufgrund der Corona-Krise derzeit eine „unfassbar schlechte“ Finanzsituation.

Onay verspricht weitere Gespräche

Eine HISS-Vertreterin freute sich zwar, dass sich der Oberbürgermeister der Stadt offenbar noch an ihren Spaziergang erinnern konnte, machte aber auch klar, dass „uns ein bisschen die Luft ausgeht. Wir schaffen es nicht über den nächsten Doppelhaushalt.“ Eine ihrer Kolleginnen betonte, wie wichtig die Angebote der Träger gerade während der Corona-Pandemie seien und richtete einen Appell an Onay: „Stellen Sie bitte den Sahlkamp nicht auf stumm.“ Das zeigte offenbar Wirkung. Onay erklärte, dass sein Büro schnellmöglichst Kontakt mit der Initiative aufnehmen werde.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Bezirksbürgermeister Grunenberg betonte, dass es ihm besonders wichtig sei, wie die Kommunikation des Oberbürgermeisters gerade mit den Bezirksräten in Zukunft ablaufen werde. Onay wiederum erklärte, des es ihm wichtig sei, einen guten Austausch zu haben – weshalb er gerade dabei sei, die Bezirksräte der Stadt Hannover zu besuchen. Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Beschränkungen habe sich das jedoch zuletzt verzögert. Onay kündigte an, den Informationsfluss in die Bezirksräte und umgekehrt schaffen zu wollen.

Lesen Sie auch

Von Laura Ebeling