Hannover

Es gibt noch gute Nachrichten in diesen Tagen – und sie kommen aus dem Rathaus. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und seine Frau Derya haben am heutigen Dienstag, 17. März, ihr zweites Kind bekommen. Es sei gesund, teilt das Rathaus mit, macht aber keine weiteren Angaben. Die Onays haben bereits einen kleinen Sohn. Im kommenden Jahr plant der Oberbürgermeister, in Elternzeit zu gehen.

Rathaus ist für Besucher geschlossen

„Aufgrund der aktuellen Situation möchten wir darauf hinweisen, dass freundlich gedachte, persönliche Gratulationen im Rathaus leider nicht möglich sind“, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Amtssitz des OB ist seit Montag für Besucher geschlossen. Ausschusssitzungen und auch die Ratsversammlung am Donnerstag sind abgesagt. Stattdessen tagt der Verwaltungsausschuss hinter verschlossenen Türen und entscheidet über wichtige Themen wie eine neue Beitragsstaffel für Kindergärten und Krippen.

Lesen Sie mehr

Von Andreas Schinkel