„Das Gegenteil von Gut ist nicht Böse, sondern gut gemeint“, hat Schriftsteller Kurt Tucholsky mal gesagt. Was er damit ausgedrückt hat: Eine schlechte Handlung kann durchaus aus einer guten Absicht hervorgegangen sein. Das zugrunde gelegt, erscheint das Vorgehen der Stadt Hannover zwar löblich, aber eben nicht gut umgesetzt. „Da ist die Verwaltung völlig eskaliert“, sagte Michael Quast (SPD) im Stadtbezirksrat Kirchrode, Bemerode, Wülferode.

In den vergangenen Wochen hatte die Stadt entlang der Straße Johanneskamp im Wohnquartier Kronsberg (Stadtteil Bemerode) auf gut 460 Metern Länge insgesamt 48 Parkschilder am Straßenrand aufgestellt – also knapp alle zehn Meter ein Schild. Von einem „Schild-Bürger-Streich“ spricht Anlieger Manfred Hormann, dem die Stadt blaue Parkschilder ebenfalls direkt vor die Haustür montiert hatte.

SPD: „Nett gemeint, aber völlig falsch gemacht“

Der Schilderwald vom Kronsberg ist das Ergebnis eines Antrags der SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat, mit dem die Fraktion das Abstellen schwerer Lastkraftwagen in den Parkbuchten vor allem in den Straßen Johanneskamp und Krügerskamp verbieten lassen wollte. Folge: Mitarbeiter der Stadt haben in den zurückliegenden Wochen im Prinzip vor jeder Haltebucht am Straßenrand ein blaues Parksschild für Autos aufgestellt oder an Laternenmasten anmontiert – viel zu viele, findet nicht nur Anlieger Manfred Hormann.

„Ich hatte jede Menge Telefonanrufe von Bürgern, die mich gefragt haben, was wir mit den vielen Schildern dort machen“, berichtete Bezirksbürgermeister Bernd Rödel (SPD). Man wünsche sich unbedingt die Wegnahme vieler Schilder, denn das sei schließlich eine Verschwendung von Steuergeldern. Immerhin: Ein Schild mit Pfahl kostet 100 Euro, ein Schild, das etwa an einen Laternenmast geklemmt wurde, 30 Euro. „Das war nett gemeint, aber völlig falsch gemacht“, pflichtete Michael Quast seinem Bezirksbürgermeister bei. Quast bat die Verwaltung darum, die Anzahl der Parkschilder deutlich zurückzufahren.

Stadt will sich Schilderwald anschauen und handeln

Anwohner Manfred Hormann hat bereits einen Ersatzvorschlag: „Wenn die Stadt am Beginn des Johanneskamps rechts und links am Straßenrand ein Durchfahrt-verboten-Schild für Lkw anbringt und nur das Be- und Entladen erlaubt, reichen zwei Schilder.“ Die Stadt kündigte an, sich den Schilderwald vor Ort genauer anschauen und handeln zu wollen. Zeitnah.

Von Andreas Voigt