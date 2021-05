Bemerode

Die AWO Kita Försterkamp in Bemerode freut sich über Spenden für einen neuen Teppich und ein aufgehübschtes Puppenhaus. Der AWO-Ortsverein und der Bezirksrat haben der Kita das Geld geschenkt. Die Kita verfügt nur über ein begrenztes Budget, weshalb die Kita-Leiterin Steffi Kohl den Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode und den AWO-Ortsverein um finanzielle Unterstützung gebeten hatte. Von dem Geld wolle Kohl einen Teppich kaufen und das Puppenhaus der Kita aufhübschen. Für den Kita-Alltag sei aber nicht jeder Teppich geeignet. Deshalb muss ein besonderer Teppich her. „Er muss schwer entflammbar, strapazierfähig, lichtecht, leicht zu reinigen und natürlich gemütlich sein“, sagt Kohl. Ihr Team habe sich für einen größeren Teppich entschieden, weil der auch den Lärm dämmt. „Der Kita-Alltag ist oft laut – da macht sich eine solche Dämmung positiv bemerkbar.“

Der Bezirksrat hatte sich bereiterklärt, zwei Drittel der Kosten zu übernehmen. Den Rest, rund 300 Euro, hat der AWO-Ortsverein beigesteuert, sodass noch genug Geld für das Puppenhaus bleibt. Das Geld hat der Ortsverein wegen der Corona-Pandemie übrig. Denn die normalen Aktivitäten wie Kaffeenachmittage und Busfahrten, die der Verein üblicherweise bezuschusst, mussten in den vergangenen Monaten ausfallen. „Die Kita leistet wertvolle Arbeit, und wir freuen uns, die Kita unterstützen zu können“, sagt Karin Brombach, Vorsitzende des Ortsvereins.

Auch den ersten Lockdown hatte die Kita genutzt, um zu renovieren. Der Boden in den Räumen wurde erneuert und die Wände wurden in einer neu gestrichen. Damit habe man eine gute Atmosphäre schaffen wollen, in der sich die Kinder wohlfühlen und sich gut entwickeln können, sagt die Kita-Leiterin.

Von Lisa Eimermacher